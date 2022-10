La hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer carga contra Netflix: "Es solo codicia"

En los últimos años las series basadas en hechos reales, especialmente si se trata de crímenes, cobran mucho protagonismo en Netflix. Así, ha aprovechado esta semana para lanzar 'Dahmer' o 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', una serie protagonizada por Evan Peters en el papel de uno de de los asesinos en serio más despiadados de la historia.

La serie sigue la trama de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. El asesino en serie se cobró 17 vidas entre 1978, cuando aún tenía 18 años, y 1991.

Sus víctimas eran hombres y fueron asesinados, violados, descuartizados y, en algunos casos, incluso se los comió.

Su único superviviente, Tracy Edwards, fue quien consiguió terminar con su reinado de terror, pero las familias de sus víctimas aún sufren el pesar de sus actos.

Ahora, con el estreno de Netflix se ha abierto una nueva herida, pues si bien se ha dado a conocer el caso, hay muchos hechos están poniendo en entredicho la sensibilidad de la productora.

Esto opina la hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer

Empezando por una entrevista que concedió hace unos días Rita Isbell, la hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer. Rita dio un impactante discurso en el juzgado y este ha sido recreado palabra por palabra.

"Me trajo de vuelta todas las emociones que sentía entonces", confesaba en una entrevista con Insider para luego cargar contra Netflix: "Nunca me contactaron sobre el programa. No me preguntaron nada, simplemente lo hicieron".

Sin embargo, Rita no piensa hacer nada porque, según contó "no tengo hambre de dinero, y de eso se trata este programa, Netflix trata de que le paguen".

Así, ha incidido en que parte del dinero recaudado debería ir destinado a los hijos y nietos de las víctimas: "Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado".

"Es triste que estén ganando dinero con esta tragedia. Eso es solo codicia", opina Rita Isbell.

Lo cierto es que esta no es la única polémica alrededor de 'Dahmer', pues al principio estaba etiquetada como contenido LGTB y eso causó la indignación del colectivo, pues hace un flaco favor a su lucha por tener representación positiva en la plataforma. Además, son muchos los que han visto la serie realmente cruda y muy "insensible".