Oportunidad perdida: El padre de Jeffrey Dahmer reconocía que "podría haber salvado" a muchas víctimas

Es innegable que Netflix ha tenido un desorbitado éxito con 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', la serie que muestra sin tapujos la realidad de los descabellados crímenes del asesino en serie de Milwaukee.

Jeffrey Dahmer confesó la muerte de 17 hombres y adolescentes desde 1978 hasta 1991 cuando fue capturado. El asesino, que cometió la mayoría de sus crímenes a finales de la década de los 80 y principios de los 90, engañaba a sus víctimas para llevarlas a su apartamento donde las drogaba, asesinaba, violaba, descuartizaba e incluso llegaba a comerse algunas parte de su cuerpo.

Ahora, tras el estreno de la ficción en la plataforma, se ha recuperado una entrevista de 1990 donde el padre del asesino, Lionel Dahmer, hace unas impactantes declaraciones. Estas han salido a la luz en el programa especial 'The Presence of Evil: Face to Face with Jeffrey Dahmer', presentado por el Dr. Phil.

El padre del conocido como 'Carnicero de Milwaukee', admitió en su momento que pudo haber pillado a su hijo con una caja de madera en la que contenía la cabeza guillotinada del joven de 26 años, Anthony Sears, asesinado por Dahmer en el año 1989. Esta escena la pudimos ver representada en la propia serie de Netflix.

Lionel explica que Jeffey por aquel momento vivía con su abuela: "En varias ocasiones, mi madre se había quejado de ver pornografía alrededor". Por lo que, en una visita que hizo a casa de su madre, vio una caja en el armario y dijo en voz alta "voy a abrirla", seguidamente bajó al sótano a por las herramientas necesarias para poder abrirla.

"Entonces empezó ha quejarse de que ni siquiera tenía un pie en la propiedad para hacer lo que quería y dije: 'voy a abrirlo de todos modos, averiguaré qué hay aquí' porque pensé que era algo relacionado con pornografía", confiesa.

"Finalmente me terminó convenciendo de que lo abriría al día siguiente y me lo enseñaría sin problema: 'Espera hasta mañana papá y te lo abriré entonces, pero no hagas nada ahora, no quiero molestar a la abuela'", explica Lionel.

"En cierto modo me alegro, en cierto modo no me alegro de no haberlo presionado, porque si hubiera abierto esa caja y encontrado lo que había dentro, creo que lo habría perdido", reconoce. "Al día siguiente lo abrió y dijo 'ya ves, esto es lo que era', y eran revistas pornográficas", recuerda.

Tras el encarcelamiento de su hijo en 1991, cuando todo por fin salió a la luz, Lionel admite haber discutido con su hijo en una llamada telefónica después de que Dahmer fuera detenido: "Le dije '¿qué hubieras hecho, Jeff, si lo hubiera abierto?' y dijo algo como, 'la plantilla habría estado arriba'".

Lionel terminó reflexionando qué hubiera pasado si hubiera abierto la caja en ese momento: "Podría haber... se podrían haber salvado más vidas".

