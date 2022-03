Tras un año en custodia de Inmigración por caducar su visa cuando salió de prisión, la Anna Sorokin real fue liberada el lunes con el objetivo de ponerla en un avión de vuelta a Alemania.

También conocida por su alias, Anna Delvey, es la protagonista real de la popular serie de Netflix, '¿Quién es Anna?', que cuenta sus aventuras por Nueva York donde estafó a gente de poder y vivió una vida de lujos ocultando su origen ruso y asegurando ser una rica heredera alemana.

The New York Post informó de que había sido deportada hace unas horas, pero después se ha reconocido que la joven estaba "desaparecida".

Ahora, People informa que Anna nunca llegó a subir al avión con destino Frankfurt, en un plot twist digno de la serie basada en su vida.

"La deportación falló en el último momento porque se negó a ir al aeropuerto, mientras que sus abogados presentaron una moción para suspender la decisión", asegura el medio.

Así, Sorokin sigue luchando por quedarse en Estados Unidos y su abogado Manny Arora ha declarado en NBC News:

"Legalmente no deberían poder deportarla hasta el 19 de abril. Es entonces cuando su orden de deportación se termina y eso nos permite tener 30 días para apelar. Pero estamos lidiando con mucha burocracia, y hay muchos archivos en su caso así que no puedes saber si hubo un error de papeleo", reconoce.

Por su parte, ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ha confirmado que Anna permanece en su custodia en un centro de detención "esperando su extracción".

Arora también ha añadido en declaraciones en The New York Post que Anna "está confusa y un poco preocupada. Es difícil para ella entender toda la burocracia, especialmente teniendo en cuenta que está encerrada en la cárcel durante más de 20 horas al día y no tiene el control. Cuando no puedes llamar a la gente cuando quieres para saber información, te provoca ansiedad y frustración, pero se está manteniendo positiva", afirma.

