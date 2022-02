'¿Quién es Anna?' es el nuevo éxito de Netflix en forma de miniserie truculenta sobre la vida de Anna Delvey, una joven que estafó a la mitad de Manhattan y se hizo pasar por una rica heredera alemana viviendo con todo tipo de lujos.

Anna Delvey, cuyo nombre real es Anna Sorokin, fue condenada a prisión con numerosos cargos de fraude y estafa y actualmente se encuentra en custodia de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Estados Unidos.

No obstante, la joven ha vuelto a ganar gran popularidad debido al éxito de '¿Quién es Anna?', y ella misma ha asegurado que tiene en desarrollo grandes proyectos sobre su historia incluyendo un libro y un podcast.

Pero ahora Anna ha decidido romper su silencio sobre su examiga, Rachel DeLoache Williams, interpretada en la ficción por Katie Lowes.

Rachel también está obteniendo mucha atención en los medios para contar su versión de la historia, y Sorokin ha mandado una contundente carta desde su cuenta de Instagram cargando contra ella.

La larga carta de Anna Sorokin contra su examiga

"Me he mantenido en silencio durante años. Sin embargo, en las últimas dos semanas he visto a Rachel negarse obstinadamente a pasar página de su trauma inventado, siempre descarado y sin control, mientras aparecía en cada programa que la aceptase, y pensé: ahora tengo que hacerlo", declara.

"Durante sus numerosas llamadas de atención aclamando que "arruiné" su vida, Rachel DeLoache Williams se olvida convenientemente del curioso periodo de tiempo durante el verano de 2018 cuando ella misma, junto con su editor, acosaron repetidamente a mi abogado Todd para que aceptara escribir un libro JUNTO con Rachel. Y lo mejor es que, esta vez, tengo todos los recibos", asegura.

"ANTES de que se avergonzase a sí misma épicamente durante mi juicio y ANTES de que Netflix la retratara (con total acierto) como la Karen que es, su brújula moral ya consideraba aceptable escribir un libro juntas. Todo mientras seguía con cargos contra mí", critica Sorokin.

"No es mi culpa que HBO rompiera su contrato tras decidir que Rachel era aburrida y plana y que su libro había resultado ser basura, o eso he oído", añade.

"A día de hoy Rachel DeLoache Williams claramente tiene problemas para aceptar el hecho de que 12 miembros del jurado decidieron de forma unánime que era NO CULPABLE de cualquier cargo relacionado con su existencia, y que a nadie le importa nada que tenga que decir a no ser que esté hablando sobre mí", afirma Anna denunciando que Rachel sigue intentando beneficiarse a su costa y que estar en prisión no la detendrá a la hora de pronunciarse sobre ello.

