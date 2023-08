El novio de Kaley Cuoco asegura que no sabía que protagonizaba 'The Big Bang Theory': "Vivo en una cueva"

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey mantienen una relación sentimental desde hace más de un año y el pasado abril dieron la bienvenida a Matilda, su primera hija, cuyo parecido a la actriz te mostramos en el vídeo de la noticia.

Con el actor de 'Ozark', la estrella de 'The Big Bang Theory' dejó atrás su traumático divorcio con Karl Cook. Y así se lo ha hecho saber en más de una ocasión con mensajes como el que le dedicó en un cumpleaños: "Al increíble hombre que me salvó de todas las formas posibles... ¡Feliz cumpleaños, pequeño! Conocerte significa adorarte... el mundo se iluminó el día en que tú naciste. Te quiero".

A pesar de que su relación crece a pasos agigantados, hay un importante detalle que se le escapó al intérprete, y es que no sabía que su pareja daba vida a Penny en 'The Big Bang Theory', papel que la lanzó al estrellato y por el que es principalmente recordada junto a Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg y Kunal Nayyar.

En una entrevista con W Magazine, el actor admitió que "nunca" había visto la serie ni nada de Kaley en general: "Mira, vivo en una cueva".

Pelphrey ha recordado el momento en el que se dio cuenta de la fama de su novia: "Cuando llevé a Kaley a Nueva Jersey por primera vez para conocer a mi familia y amigos, el compañero de mi madre, que, al parecer, era fan de 'The Big Bang Theory', la llamaba Penny. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que cogí a Kaley y dije: 'Lo siento, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué sigue llamándote Penny?'".

Kaley Cuoco y Johnny Galecki como Penny y Leonard en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Ella me dijo: 'Ese es mi personaje en 'The Big Bang Theory'. Yo era completamente inconsciente. He visto algunos episodios con ella desde entonces y, obviamente, es fantástica", reconoció, quien se excusó debido a que antes de conocer a la actriz, vivía en el norte del estado de Nueva York, "en un camino de tierra, en medio del bosque y sin mucho wifi": "Ella me trajo a los tiempos modernos".

Sobre su nueva vida, el actor ha confesado que la pequeña Matilda "añade mezcla" a los seis perros que tiene con Kaley, todos ellos rescatados.