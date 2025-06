El motivo por el que Sarah Jessica Parker se niega a hacerse fotos con sus fans y explica por qué

Sarah Jessica Parkeracaba de estrenar la temporada 3 de And Just Like That… donde vuelve a meterse en la piel de Carrie Bradshaw, el papel que la llevó a lo más alto de su fama.

La actriz lleva décadas siendo un referente de Hollywood y tiene millones de fans por todo el mundo pero hay algo que se niega a hacer con sus fans, sacarse una foto.

"Prefiero mucho más conversar", dice en una entrevista a Howard Stern. Para después poner un ejemplo reciente que le pasó:

"Estaba en el aeropuerto el viernes. Una mujer se me acercó y no me saludó. Solo me dijo: ¿Puedo sacarme una foto?. Y yo le dije: Ni siquiera nos conocemos. Ni siquiera te presentaste. ¿Cómo te llamas? Cuando me digas tu nombre, te diré que no. Pero vamos a tener una conversación, y te garantizo que será mucho más significativa".

"Pero primero tengo que ir a por comida para mi familia, Julie. Bueno, vuelvo enseguida. Mi hermano y yo fuimos a por comida y luego volvimos y hablamos con todos en la mesa", comenta.

"Prefiero eso a que alguien se me acerque con la cámara lista y me pregunte mientras dispara", puntualiza.

Para concluir diciendo: "Siempre me sobresalto. Y te digo, prefiero mucho más tener una conversación, que alguien se me acerque y me diga: Quizás este no sea tu mejor momento. Me llamo Verónica, estoy aquí y me emociona verte".