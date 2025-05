Sarah Jessica Parker confiesa que nunca ha visto Sexo en Nueva York ni And Just Like That

Pese a que todo el mundo identifica Sexo en Nueva York y su spin off And Just Like That con Sarah Jessica Parker, parece que su protagonista nunca ha visto enteras ninguna de las dos series.

En una reciente entrevista con Bruce Bozzi para E!News ha confesado sobre And Just Like That: "Dios mío, no. No la veo, nunca la he visto", "y nunca he visto Sexo en Nueva York, la mayoría de los capítulos".

De hecho estas series no son algo que se suela ver en casa de Sarah Jessica. Sus hijos, James Wilkie, de 22 años, y las gemelas Tabitha y Marion, que tienen 13, aún no han podido disfrutar de las divertidas aventuras televisivas de su madre.

"James Wilkie fue al estreno de And Just Like That, luego empezó a ver la serie, pero el trabajo en la universidad le impidió seguir viéndola. Pero todo estará disponible para ellos algún día si desean verlo, aunque no los presionaré".

Lo que tiene claro Sarah Jessica es que primero es madre, y su alter ego Carrie Bradshaw va detrás. "Sobre todo quiero que me recuerden como su madre. "Pero quizá algún día encuentren la manera de verlas y se sientan cómodos con lo que ven. Es decir, no hay nada de lo que hago que me parezca terriblemente impactante, pero es una forma muy diferente de ver a una madre".