Millie Bobby Brown confiesa cómo se tomó su familia su compromiso a los 19 años y da detalles de su boda con Jake Bongiovi

El pasado mes de abril Millie Bobby Brown dejó a todos sus fans de Instagram en shock tras anunciar por sorpresa que se había prometido con su novio, Jake Bongiovi.

La pareja empezó a salir en el año 2021 después de conocerse por Instagram. Ahora, la actriz que interpreta a Eleven en 'Stranger Things' ha ofrecido una sincera entrevista a 'The Sunday Times' donde asegura que siempre supo que Jake era "el indicado".

"Estaba interesada en él y quería saber más. Tan pronto como hablamos supe que él iba a ser una gran parte de mi vida", confiesa.

"Corrí hacia mi madre y le dije: '¡Realmente me gusta!'. Después de que nos conocimos supimos que nunca queríamos separarnos el uno del otro". Para después seguir diciendo: "No puedes precisar por qué, es sólo la sensación de saber que esa es la persona con la que quieres pasar el resto de tu tiempo".

"Creo que gran parte de la vida es pensar demasiado. Lo único que tenía sentido para mí era él. Así que no tuve que pensar mucho", continúa explicando sus sentimientos hacia su prometido.

Además, Millie explica que Jake le pidió casarse con él con un anillo de su madre: "Siempre me ha encantado ese anillo, siempre me llamó la atención, así que se lo dio a Jake".

"Estaban confabulados respecto de toda la propuesta. Me encanta poder tener siempre un pedazo de mi madre conmigo".

Sobre su familia y la de Jake, quien es hijo del cantante Jon Bongiovi, asegura que están muy contentos de su compromiso: "Están súper felices. Mis padres lo adoran. Ambos venimos de padres que han permanecido juntos durante mucho tiempo".

Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi en los premios Bafta 2022 | Getty

"Mis padres eran jóvenes cuando se conocieron, así que siempre tuve excelentes modelos a seguir en las relaciones".

"Su familia es gente maravillosa que me recibió con los brazos abiertos. Estoy realmente agradecida de ser parte de su mundo", continúa diciendo.

Por último, Millie Bobby Brown ha dado algunos detalles sobre su boda y declara que no tiene una fecha todavía. También ha hablado sobre su vestido de novia y que está "sopesando opciones" después de recibir muchas propuestas de diseñadores pero hace hincapié en que "no se trata de lo que me pongo".

También ha tocado el tema de si se cambiará su nombre una vez se case con Jake a Millie Bobby Brown Bongiovi o incluir de alguna forma su apellido: "Definitivamente no creo que sea eso". [Sin embargo] estamos teniendo esas conversaciones y son importantes para mí", concluye.