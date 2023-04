Melanie Lynskey ('Yellowjackets') asegura que perder la amistad con Kate Winslet "fue más doloroso que algunas rupturas"

A lo largo de la vida se pierden muchas amistades, bien por alguna experiencia irreconciliable o simplemente por enfriamiento de la misma, sin que ninguna de las dos partes tenga la culpa en el proceso.

Quizás sean estos últimos casos los que más duelan si la relación era lo suficientemente fuerte. El ejemplo más claro de ello lo ha dado la estrella de 'Yellowjackets', Melanie Lynskey, después de revelar su amistad truncada con Kate Winslet.

En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, la actriz de 'The Last of Us' ha contado lo duro que fue perder el contacto con su compañera: "Cuando perdí el contacto con Kate, fue más doloroso que algunas rupturas que he tenido".

"Fue muy triste y no fue por algún motivo en especial, simplemente ella se convirtió en una enorme estrella de cine internacional y no tenía mucho tiempo y luego, de repente, ella estaba en Los Ángeles y no tenía tiempo", explicó Lynskey.

Ambas estrellas se conocieron el la película 'Criaturas celestiales', de 1994, donde interpretaban a dos adolescentes que se enamoran a pesar de la oposición de sus familias y crean un mundo imaginario en el que vivir lejos del mundo.

Kate Winslet y Melanie Lynskey en 'Criaturas celestiales' | Miramax Films

A pesar de esta "pérdida", la actriz aseguró que "ocurrió gradualmente": "Sucede en las relaciones. La gente se separa un poco, pero eso fue muy doloroso para mí". De este modo, ambas actrices llevan sin verse desde 2009, tal y como afirmó Melanie en el podcast.

Aun así, la intérprete de 45 años no dudó en defender a su examiga de las críticas que ha recibido durante su carrera por su físico: "Sé que es una persona muy, muy segura de sí misma, pero todos somos sensibles y ella es muy sensible […] La forma en la que la juzgaron... Recuerdo que en ese momento estaba muy furiosa por ella".

Kate Winslet en 'Mare of Easttown' | HBO

No es la primera vez que Melanie Lynskey habla sobre este tema, pues en una entrevista para Time en 2012 agregó que desarrollaron un vínculo tan fuerte que "nos escribíamos cartas y hablábamos por teléfono todo el tiempo".