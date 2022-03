'Física o Química' llegaba a Antena 3 en febrero de 2008 cautivando a toda la audiencia con las historias de los estudiantes y profesores del Instituto Zurbarán.

La serie sigue siendo muy recordada hoy en día y, por ello, pudimos disfrutar de 'Física o químicaː el reencuentro' en ATRESplayer PREMIUM con el regreso de sus actores principales muchos años después del final de 'FoQ'.

Ahora, Maxi Iglesias, quien interpretó a César Cabano, ha ofrecido una entrevista a 'Men's Health' donde ha hablado de su paso por la serie y cómo cambió su vida.

"En ese momento dije que sí porque no sabía la que se me venía encima, ni me imaginaba la magnitud que cobraría todo aquello. Si volviera a aquel momento, igual me lo pensaría mejor... ¡y seguiría diciendo que sí!", dice entre risas Maxi Iglesias.

"Fue una experiencia muy interesante. Una mezcla de lo que necesitaba el personaje con lo que yo estaba viviendo. Aprendía de lo que le pasaba a Cabano, y además le iba aportando cosas de mis propias experiencias como adolescente", comenta.

Maxi Iglesias habla de las relaciones entre los actores en 'FoQ'

El grueso del reparto de 'Física o Química' estaba formado por gente muy joven que vivieron muchas cosas juntos. Hace años Úrsula Corberó comentaba que aquello era una "orgía continua". Así, ahora Maxi ha hablado sobre cómo fue esa época a nivel de relaciones.

"En ese momento éramos gente joven, con una misma pasión, y había mucha intensidad alrededor", explica.

"Hubo gente que entró con pareja y se quedó sin pareja, y gente que entró sin pareja y, de repente, se echó pareja... Y entre medias, pues pasaban cosas, porque estás vivo y con las hormonas por los cielos", declara.

Para continuar diciendo: "Mi mejor amiga es médico y me cuenta que en los hospitales también pasan estas cosas. ¿Qué tiene más alcance al final porque somos gente conocida? Pues bueno. Pero, vaya, aunque me considero una persona discreta, algún día a lo mejor salen ciertas memorias con iniciales y se podrán contar más cosas".

Los protagonistas de la primera temporada de 'Física o Química' en Antena 3 | Antena3.com

Los actores de 'Física o Química siguen muy unidos

A pesar del paso de los años los actores de 'FoQ' siempre han demostrado que siguen siendo una piña y es habitual verlos juntos a través de las redes sociales

"Lo que deseo para mis compañeros y para mí dentro de diez años es que nos sigamos reuniendo y compartiendo lo mismo que compartimos ahora: ganas por nuestro trabajo, pasión, entrega y, sobre todo, la alegría de seguir estando juntos", termina diciendo Maxi Iglesias.

