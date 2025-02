Mafin, Seyfer y otras parejas con las que disfrutar de San Valentín

Lo cierto es que este año este repaso a las parejas más románticas nos permite detenernos en perfiles muy diferentes, en etapas vitales diversas, en relaciones más o menos complejas… Todas tienen sus características y particularidades, pero, sin duda, todas ellas comparten la ilusión por un feliz futuro en común.

#Mafin, un amor en la sombra

¿Quieres conocer a las actrices que interpretan a las #Mafin en Sueños de libertad? | Antena 3

Una de las parejas más queridas de esta época son las #Mafin, es decir, Marta de la Reina (Marta Belmonte) y Fina Valero (Alba Brunet) en Sueños de libertad.

Los inicios de su romance fueron tan inesperados como intensos. Una era una gran señora y la otra una de sus empleadas. Una vivía un matrimonio en la distancia y la otra guardaba un profundo silencio sobre su opción sexual. Nada parecía indicar que entre ellas pudiera surgir una relación, pero el amor no atiende a convenciones sociales y encontró el hueco por el que entrar en sus respectivos corazones.

Poco a poco han conseguido consolidar su relación. De hecho, el mayor problema que tienen que enfrentar no es interno, sino externo. Ellas saben que se quieren y lo que quieren: vivir una vida en común. Pero también conocen las complicaciones de un entorno hostil. Su familia y sus amigos las comprenden, las apoyan, las protegen y las quieren, pero siempre tienen el miedo de que alguien las traicione, de que alguien las delate, de que alguien las denuncie.

Fina ya sufrió esas consecuencias y Marta se salvó gracias a la solidaria intervención de Pelayo, que podría ser su mejor seguro ante las habladurías, los rumores y las posibles denuncias. Y más ahora que la familia De la Reina está en el punto de mira mediático.

¿Conseguirán las #Mafin esquivar las miradas malintencionadas? ¿Será Pelayo un fiel aliado o traicionará su confianza?

#Seyfer, entre el sí y el no

Por fin escuchamos la letra del himno de Seyran y Ferit: la canción que define su historia de amor | Antena 3

En el caso de Seyran (Afra Saraçoğlu) y Ferit (Mert Ramazan Demir) en Una nueva vida es muy distinto. Prácticamente todo su entorno quiere verlos felices y enamorados, pero son ellos los que no terminan de dar el paso definitivo.

Hay que reconocer que su relación no empezó de la mejor forma posible. Un matrimonio concertado en el que los novios no tuvieron ni voz de voto nunca es un buen punto de partida.

Ha habido señales que nos indicaban que ese mal arranque podía enderezarse. Tanto Ferit como Seyran han mostrado en ocasiones que sienten algo, pero, al mismo tiempo, cada vez que parece que van a avanzar terminan retrocediendo varias posiciones.

Ferit y Seyran han conseguido ser compañeros, cómplices, amigos, pero les falta dar ese último paso para poder llamarse pareja. Y no es una cuestión de intimidad. Es un problema de confianza. Seyran no se fía de la sinceridad de Ferit y Ferit no termina de confiar en los sentimientos de Seyran. Es como si no consiguieran sintonizar los dos la misma emisora simultáneamente.

La semana pasada vimos cómo ambos se esforzaban por creer en su matrimonio, ¿será el camino correcto? ¿habrá sido el paso definitivo?

Luz y Luis, entre el amor y la renuncia

Capítulo 239 de Sueños de libertad; 5 de febrero: Luz, decidida a dejar el dispensario y a luchar por su amor por Luis | Antena 3

Otra pareja a la que también le costó asentarse fue a la formada por Luz (Carolina Lapausa) y Luis (Guillermo Barrientos) en Sueños de libertad. En su relación hubo muchas dudas, muchos secretos y muchos paréntesis, pero al final pusieron todas las cartas sobre la mesa y fue la mejor solución a sus problemas.

Los dos tienen claro que se quieren y que quieren un futuro juntos, pero ese deseo vuelve a ser causa de problemas. La falsa identidad de Luz complica la posibilidad de casarse y se agotan las excusas que justifiquen que no haya boda. Hicieron el amago de irse, pero eso supondría la renuncia de Luis a su familia y a la empresa.