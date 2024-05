Luke Newton cuenta el consejo que le ha dado Regé-Jean Page antes de Los Bridgerton 3: "Me agarró por los hombros"

Los próximos días 16 de mayo y 13 de junio se estrenan la primera y segunda parte de Los Bridgerton 3. Tanto el reparto como los fans están calentando motores desde hace meses ante la que promete ser, nuevamente, una de las series del año.

Los protagonistas de esta tercera entrega serán Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), quienes traerán una historia de amor cautivadora y llena de química. Durante sus últimas apariciones tanto Nicola como Luke han contado muchos secretos del rodaje, como que descansaban desnudos tras las escenas íntimas. Ahora, en una entrevista reciente, Luke Newton ha revelado qué le han aconsejado sus predecesores en el papel de protagonista masculino.

Regé-Jean Page en la primera temporada y Jonathan Bailey en la segunda tuvieron ese rol protagonista y su fama fue mundial. La serie les ha convertido en verdaderas estrellas y Luke Newton tiene muchas papeletas de seguir su mismo recorrido. Por ello, cuando se le ha preguntado, el actor ha contado qué consejos le han dado. Regé-Jean Page le ha recomendado que se coja "unas grandes vacaciones antes de que comience toda la locura".

Rege-Jean Page como Simon Basset, el duque de Hastings, en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Regé me agarró por los hombros, me dio un gran abrazo y me dijo: '¿Estás listo para esto, hermano?'. Y Johnny ha estado ahí para mí todo el tiempo", ha dicho Luke a la revista InStyle.

"Hablamos todo el tiempo y fue muy agradable ver en la temporada 2 cómo se comportó en el set sabiendo que yo sería el siguiente", ha comentado sobre su hermano en la ficción Jonathan Bailey.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en la temporada 2 | Netflix

"He pasado cuatro años interpretando a este personaje. Nunca antes había sido protagonista de una serie y siento como si hubiera crecido en ella. Fue genial ver a alguien hacerlo tan bien", ha terminado de decir Newton.