Lauren Graham revela el último regalo que le hizo Matthew Perry antes de morir: "Acababa de volver a mi vida"

La muerte de Matthew Perry desconcertó a todo Hollywood y a los millones de fans que tenía en el mundo. Su autopsia definitiva se conoció a mediados de diciembre, cerrándose el caso un mes después y dictaminándose que su fallecimiento fue accidental.

Desde entonces, muchas estrellas le han recordado, como George Clooney, poniendo en valor su gran corazón a pesar de lo mucho que sufrió durante su etapa en Friends a causa de sus adicciones, de las cuales llevaba limpio, al menos, 19 meses en el momento de su muerte.

Ahora, cinco meses después de su muerte, otra buena amiga del actor como lo era Lauren Graham, ha hablado de su figura y ha dado detalles de la relación que mantenían, haciendo referencia a una posible conexión romántica y desvelando el último regalo que le hizo Perry.

Matthew Perry y Lauren Graham en la serie Go On | Cordon Press

La actriz de 57 años conversó con sus fans en una sesión de preguntas y respuestas durante la gira de su libro Have I Told You This Already?: "Todavía es muy difícil de creer".

"Aunque técnicamente nunca fue un novio, casi lo fue en mi vida", dijo a los presentes según People, describiendo su relación como dos amigos que entraban y salían de la vida del otro en diferentes momentos.

"Acababa de regresar a mi vida el año pasado", admitió la ex protagonista de Las chicas Gilmore, añadiendo que para su 56 cumpleaños en marzo de 2023, Perry le regaló un set de pickleball, el deporte que practicó horas antes de morir, con una nota que decía "sé mayor": "Su pérdida fue terrible".

Matthew Perry | Gtres

Sin embargo, Graham aseguró que "haberlo visto en el momento en que lo vi fue un consuelo. Estaba muy emocionado con la recepción de su libro. Y no sólo porque fuera un gran éxito, sino porque el trabajo de su vida se convirtió en algo como: '¿Cómo puedo hablar sobre las luchas que tuve y, con suerte, poder ayudar a alguien más?'".

"Estaba muy contento de haber contribuido de esa manera, lo que lo hizo realmente feliz", agregó.