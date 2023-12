George Clooney, amigo de Matthew Perry, le recuerda y habla claro: Friends "no le brindó felicidad ni paz"

La trágica muerte de Matthew Perry ha afectado a incontables personas, pero sus amigos aún están lidiando con el shock y el duelo que ha supuesto.

George Clooney lo conocía desde que eran adolescentes y se mantuvieron en contacto mientras triunfaban con sus carreras. Clooney se ha hecho eco de las preocupaciones que expresaban otros de sus compañeros como Jennifer Aniston, de que Perry nunca parecía estar bien del todo.

"Conocí a Matt cuando tenía 16 años. Solíamos jugar al paddle tennis juntos... y él era genial, un chico muy muy muy divertido", recuerda el veterano actor a Deadline.

George Clooney | Getty

Clooney, que tuvo su propio cameo en Friends, cuenta que Perry solía decir: "Yo solo quiero conseguir una sitcom, tío. Solo quiero estar en una sitcom normal y seré el hombre más feliz de la Tierra".

Sin embargo, tras convertirse en la estrella de Friends, Perry siguió experimentando problemas.

"Conseguí probablemente una [sitcom] de las mejores de la historia, pero no era feliz. No le brindó alegría ni felicidad ni paz. Y verle así en el set -estábamos en Warner Brothers, así que estábamos al lado", explica Clooney, que estaba en sus años de Urgencias. "Fue duro verlo porque no sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz".

Matthew Perry Matt LeBlanc como Joey y Chandler en Friends | NBC

Con los años Perry quiso recuperar su vida y ayudar a la gente sincerándose sobre sus problemas de salud mental y adicción a las drogas, algo que dejó latente en su legado, sus memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

Sin embargo Clooney reconoce que en ese tiempo no sabían por lo que el actor estaba pasando.

"No tenía ni idea de que estaba tomándose, qué, ¿12 vicodin al día?, y todo lo demás de lo que habló, esas cosas tan descorazonadoras. Pero también demuestra que el éxito y el dinero y todo eso, no te da la felicidad automáticamente. Tienes que estar feliz contigo mismo y con tu vida", reflexiona el actor.

Esta semana se dio a conocer finalmente la causa de la muerte de Matthew Perry, provocada por los "graves efectos" de la ketamina, patologías cardíacas y ahogamiento accidental.