Kit Harington confiesa por qué ha dejado de ver 'La Casa del Dragón' y da su opinión sobre la serie

Ni que decir tiene que nunca olvidaremos a Jon Snow, interpretado a la perfección por Kit Harington durante las ocho temporadas de 'Juego de Tronos'.

Sin embargo, su precuela, 'La Casa del Dragón', también ha puesto el listón muy alto y hay quien dice que ha tenido mejor arranque que la serie que abrió paso al universo de George R.R. Martin.

Kit Harington como Jon Snow en Juego de Tronos | HBO

Lejos de lo que podría esperarse, lo cierto es que Kit Harington ha confesado a 'The Hollywood Reporter' que aún no se ha visto 'La Casa del Dragón' y esto ha sorprendido a sus seguidores.

"Me he caído un poco", confesaba el actor antes de explicar los motivos que le han llevado a no engancharse a la serie. Y es que, según contaba, no era porque no la estuviera disfrutando sino porque ha estado "muy ocupado".

Tom Glynm-Carney y Ewan Mitchell en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Tanto es así que dice haberse quedado a mitad de temporada (justo cuando llega lo más interesante), eso sí, tiene pensamiento de retomarla: "Me pondré al día. Necesito ver la segunda mitad, así que intentaré evitar cualquier tipo de spoilers".

En cuanto a qué opina sobre lo nuevo de HBO Max, tiene claro que 'La Casa del Dragón' "es genial", pues el equipo detrás del fenómeno "ha hecho un trabajo brillante".

Visto esto, el actor aprovechaba para aclarar, una vez más, que está "realmente impresionado" con la serie y cómo han hecho para volver a recrear el universo de Westeros.

