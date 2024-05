El joven Sheldon: Iain Armitage lamenta la muerte más dolorosa de la serie antes del regreso de Jim Parsons

El joven Sheldon hizo más llevadera a los fans de The Big Bang Theory su final hace cinco años. Ambas convivieron dos años y en el spin-off centrado en la infancia de Sheldon Cooper se han llenado huecos de su vida que no abordaban en la serie principal, así como numerosos guiños.

No obstante, el fin de esta precuela está a la vuelta de la esquina y el próximo 16 de mayo se emitirá por CBS su adiós definitivo en el que estarán Jim Parsons y Mayim Bialik, quienes volverá a encarnar a sus personajes: Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler.

Recientemente pudimos ver las primeras imágenes de los dos actores y ahora, se ha mostrado un adelanto de una de las escenas que compartirán en los dos episodios finales de El joven Sheldon. En el clip, Amy bromea poniendo en duda la veracidad de los hechos que está escribiendo Sheldon en sus memorias.

Pero antes de ello, en Estados Unidos se acaban de emitir los episodios previos, siendo uno de ellos especialmente emotivo por la muerte de un querido personaje a pesar de que tanto en El joven Sheldon como en The Big Bang Theory ya previnieran a la audiencia de su pérdida.

Atención con los spoilers de acontinuación:

Se trata del padre de Sheldon, George Cooper (Lance Barber). Y aunque sabíamos que iba a suceder, no ha dejado de ser un momento muy triste. En los minutos finales del segundo de los dos episodios que se retransmitieron el 9 de mayo en EE.UU., la familia Cooper recibe la noticia de que George había muerto de un ataque al corazón.

Además, se han desvelado las primeras imágenes del entierro de George Cooper Sr., que se podrá ver en los dos episodios finales.

Por su parte, el protagonista de El joven Sheldon, Iain Armitage, no ha podido evitar despedirse de su padre en la ficción con una bonita publicación: "¡Te quiero, George! ¡¡¡Te quiero, Lance!!!".

"Hemos tenido algunas montañas rusas de emociones y algunas lágrimas, todas las cosas apropiadas que uno esperaría después de siete años de estar juntos en este maravilloso viaje", declaró Barber a ET. "He tenido el lujo de prepararme emocionalmente para esto durante siete años. Eso no evita que te sientas un poco extraño cuando estás en esos momentos".