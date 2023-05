'Stranger Things' paraliza el rodaje de su última temporada por la huelga de guionistas, ¿afectará al estreno?

'Stranger Things', uno de los grandes éxitos de Netflix, ha detenido el rodaje de su próxima y última temporada debido a la huelga de guionistas de Hollywood. Los co-productores de la serie, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, han hecho un comunicado oficial en el que aseguran que "la escritura no para cuando comienza el rodaje" y esperan "volver pronto".

Los creadores de esta exitosa saga anunciaron esta noticia a través de su cuenta de Twitter con un mensaje de apoyo a la huelga de guionistas organizada por WGA, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos: "Aquí Duffer. La escritura no para cuando comienza el rodaje. Estábamos muy emocionados de empezar la producción junto a este maravilloso equipo y casting, pero no es posible debido a esta huelga. Esperemos que se pueda llegar pronto a un acuerdo justo para poder volver al trabajo. Hasta entonces -- cambio y corto".

La serie de Hawkins no ha sido la única que se ha visto afectada por este parón de guionistas, ya que el número de producciones paradas va en aumento y a ella se suman 'American Horror Story: Delicate', 'Big Mouth' y 'Cobra Kai', la cuales se encuentran también en un cierre indefinido en apoyo a sus compañeros escritores y aseguran que volverán al rodaje cuando se llegue a un acuerdo.

Aunque todavía no se conoce el estreno de la última temporada de la icónica saga, ya se ha confirmado la expansión del universo 'Stranger Things' a otros formatos nuevos. Los creadores de la serie aseguran que volverán a trabajar juntos en una nueva versión animada de la serie, de la que aún no se conocen ningún detalle de la trama ni de los personajes. Además esta no será el único spin-off de la serie, ya que los hermanos Duffer han anunciado la creación de una productora propia llamada 'Upside Down Pictures' con la que desarrollarán una versión live action del mundo 'Stranger Things' y una adaptación teatral titulada 'Stranger Things: The First Shadow' escrita por Kate Trefry y que hará su primera aparición en el West End Phoenix Theatre de Londres.