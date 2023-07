La clave del final de 'Stranger Things' puede estar en la precuela de la serie

El final de 'Stranger Things' llegará con la temporada 5 de la serie de Netflix. Entrega de la que sabemos poco, salvo que su rodaje quedó paralizado debido a la huelga de guionistas de Hollywood.

Fue en noviembre de 2022 cuando desde la cuenta de 'Stranger Things de Twitter publicaron la primera hoja del guion del primer episodio de la temporada final donde se podía leer: "Temporada 5. Capítulo uno. El rastreo".

Por el momento parece que la espera irá para largo hasta que podamos ver el desenlace final de la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown. Pero los proyectos relacionados con el universo de 'Stranger Things' siguen surgiendo.

Uno de ellos es el de la precuela de la serie pero será en forma de teatro. Se llama 'Stranger Things: The First Shadow' está previsto que se estrene a finales del 2023 en el Phoenix Theatre, en el West End de Londres, y está creada también por los hermanos Duffer.

Ahora, se ha publicado el primer tráiler de 'Stranger Things: The First Shadow' donde aparecen varias imágenes sucesivas de la serie de atrás a adelante y termina con esta frase: "El comienzo de la historia de 'Stranger Things' podría ser la clave de lo que viene después".

Por lo que, por estas palabras, se puede dejar caer que la clave de la temporada 5 se podría desvelar en la obra de teatro.

La precuela se remonta a los principios de Vecna y conoceremos las versiones jóvenes de los personajes de Jim Hopper, Joyce Maldonado y Bob Newby: Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones regulares. El coche del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil... y las sombras del pasado tienen un largo alcance, dice la sinopsis.