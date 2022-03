Joe Cole desvela la razón por la que no se arrepintió de abandonar 'Peaky Blinders'

Nadie duda del éxito que ha tenido 'Peaky Blinders' a lo largo de sus 6 temporadas. La serie ha atraído a multitud de seguidores, haciendo reconocible en todo el mundo la boina y las gabardinas que visten los Shelby.

Sin embargo, Joe Cole, quien interpretó a John Shelby, abandonó la serie en su punto álgido. El actor decidió poner punto y final a su personaje en 2017, tras tres temporadas en antena. En unas declaraciones a Metro en 2020, el intérprete explicó que simplemente quiso explorar nuevos desafíos: "En realidad, elegí dejar 'Peaky Blinders' porque quería explorar nuevos caminos, nuevos personajes y nuevas historias".

Ahora, cuando se cumplen cinco años de esta salida, el actor no se arrepiente de la decisión: "En la sociedad se nos dice que sigamos las reglas y vivamos nuestra vida de cierta manera", comentó a Radio Times con motivo del estreno de su nueva serie, 'The Ipcress File'. "Para mí, fue pan comido. Me estaba perdiendo algunas cosas y sentí que había agotado a este personaje".

"La gente solía venirme y decir: 'Tú eres ese tipo de 'Peaky Blinders', pero yo pensaba: 'Mis mejores interpretaciones están en otros sitios'. Tenía más cosas que esto".

En el pasado, el actor que dio vida al hermano pequeño de Tommy afirmó que su personaje no evolucionó: "Nunca fui más allá en ese papel. Es la serie de Cillian".

Ahora, en medio de la emisión de la esperada temporada 6, el intérprete se ha pasado a la competencia, emitiéndose 'The Ipcress File' en la misma franja horaria inglesa que la serie de los gánsteres de Birmingham. Su nueva serie se basa en la película de espías de 1965 y la novela homónima. Sobre ella, dijo a Radio Times que da vida a "un personaje icónico, el anti-Bond".

"Siento que es como una oportunidad realmente fantástica de interpretar a alguien que es diferente a mí, pero que también comparte algunas similitudes".

