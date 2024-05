Jim Parsons habla del "regalo" que ha sido volver a ser Sheldon Cooper y confiesa por qué al principio era reticente

El joven Sheldon, el exitoso spin-off de The Big Bang Theory, llega a su fin este 16 de mayo tras siete temporadas en las que se ha podido seguir de cerca la vida de Sheldon Cooper de niño.

Para el capítulo final se ha contado con la participación de Jim Parsons y Mayim Bialik, quienes interpretaron en la serie original a Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler, y de los que ya se han compartido las primeras imágenes en el rodaje. Este adiós a El joven Sheldon no solo va a ser emocionante para el público, también para todo el reparto. Jim Parsons ha compartido recientemente cómo ha sido volver a salir en pantalla con Mayim Bialik.

"Realmente especial, en realidad", ha dicho el actor a People antes de los Premios Tony 2024. Parsons es el productor ejecutivo y narrador del spin-off y lo consideró suficiente, pero la forma en que se escribió el final hizo que cambiara de opinión y quisiera participar actuando, reconoce.

Mayim Bialik y Jim Parsons en El joven Sheldon | CBS

"Sentí una ligera vacilación cuando me preguntaron por primera vez, justo cuando pensé, realmente no quiero volver a hacer al personaje. Pero la forma en la que lo escribieron me pareció tan bonita que terminó siendo como un pequeño extra colofón o lo que sea en mi experiencia con el personaje", ha contado Jim.

"Fue como un regalo, de volver a perderlo en una segunda instancia, de una forma que nunca había predicho, y fue un verdadero obsequio", ha expresado el actor sobre su vuelta.

Además, se le ha preguntado qué consejos le daría a Iain Armitage, quien durante siete temporadas ha dado vida a Sheldon Cooper de pequeño: "Oh Dios, no. Es una experiencia muy diferente para él y es muy inteligente. No necesita ninguno. Tiene buena orientación. Él y su madre son simplemente fantásticos. Por lo que estará bien. Dios sabe que lo hará. Podría hacer cualquier cosa".