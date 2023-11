Jennifer Aniston y David Schwimmer también se despiden de Matthew Perry hablando de su desgarrador duelo: "Sé que ahora estás en paz"

La muerte de Matthew Perry dejó devastado a todo el mundo y a sus seres queridos, en especial a sus compañeros de la inolvidable Friends.

Los actores de la famosa sitcom se consideraban una familia, y tras el inesperado fallecimiento de su Chandler lanzaron un comunicado conjunto porque no podían encontrar las palabras para despedirse públicamente, rotos de dolor.

Ahora que han pasado las semanas, parece que las estrellas se han puesto de acuerdo y hoy ha sido el día que han roto su silencio en redes sociales. Primero han sido Matt LeBlanc y Courteney Cox, y unas horas después casi a la vez le ha tocado el turno a Jennifer Aniston y David Schwimmer con mensajes que te encogerán el corazón.

Este es el de Aniston, la inolvidable Rachel Green:

"Oh vaya esto hiere en lo profundo... Tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca he experimentado antes. Todos vivimos pérdidas en algún punto de nuestras vidas. Pérdida de vidas o pérdida de amor. Ser capaz de poder parar y sentir todo este duelo te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber querido a alguien tan profundamente.

Y le quisimos profundamente. Era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los 6. Esto fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y lo que íbamos a ser.

Con Matty, SABÍAMOS que le encantaba hacer reír a la gente. Y como él mismo dijo, si no escuchaba las 'risas' sentía que iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y chico, cómo triunfó consiguiendo justo eso. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho.

En las últimas semanas, no he parado de bucear entre nuestros mensajes. Riendo y llorando y riendo otra vez. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me escribió de la nada un día. Y lo dice todo (en la segunda foto...)

Matty, te quiero muchísimo y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Te hablo todos los días... a veces casi te puedo escuchar diciendo, '¿podrías estar MÁS loca?'.

Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...", termina.

Y el de Schwimmer, el mítico Ross Geller:

Matty, gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu rapidez cómica impecable y la forma de soltar las bromas. Podías coger una línea de diálogo y moldearla a tu merced, resultando en algo tan original e inesperadamente divertido que aún asombra.

Y tenías corazón. Con el que eras muy generoso, y compartías con nosotros, y pudimos crear una familia con seis extraños. Esta foto se tomó en uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y sufrir al mismo tiempo. Te imagino ahí arriba, en el mismo traje blanco, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor...

"¿Podría haber MÁS nubes?".