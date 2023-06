Jenna Ortega ('Miércoles') rompe a llorar hablando de la presión pública que siente: "Ven tu vulnerabilidad y la retuercen"

Jenna Ortega consagró su fama interpretando a la joven Addams en la serie de Netflix 'Miércoles', aunque su experiencia en la ficción no ha sido un camino de rosas y también se ha encontrado con alguna polémica.

La actriz sufrió una crisis emocional durante el rodaje debido a las largas jornadas de trabajo o algunos desacuerdos con los guionistas, como puedes ver en el vídeo, aunque ante todo ha sido muy sincera sobre su punto de vista.

Tanto es así que Ortega ha sido muy criticada en redes sociales e incluso ha sido objeto de pancartas durante la huelga de guionistas en Hollywood por revelar las cosas que se negó a hacer porque el guion no tenía sentido.

Ahora, Jenna, de 20 años, se ha unido a Elle Fanning, de 25, en una de las charlas de 'Actors on Actors' de Variety dónde ambas han reflexionado sobre ser actrices infantiles y la manipulación en las redes sociales.

"Las redes sociales son un juego de comparación. Influyen en la mentalidad del arrastre. Son muy manipuladoras", ha comentado Jenna y ha confesado: "Después de 'Miércoles', me pongo muy nerviosa con la idea de publicar o incluso decir algo en redes sociales o ser yo misma porque siento que..."

"Puede malinterpretarse", ha completado Fanning.

"Sí, porque yo tiendo a ser sarcástica o seca y es muy fácil para mí buscarme problemas. Quiero que la gente pueda conocer a la persona tras la cámara y darse cuenta de que nadie debería ser puesto en un pedestal", ha continuado diciendo Ortega cuando de repente se le ha quebrado la voz: "Cuanto más he estado expuesta al mundo, la gente más me ha atormentado y se ha aprovechado de eso. Ven tu vulnerabilidad y la retuercen de una manera en la que no siempre esperas".

Es entonces cuando la actriz de 'Scream' no ha podido evitar deshacerse en lágrimas y ha roto a llorar.

"Es algo muy difícil de equilibrar porque, ¿cómo eres sincera sin poner en peligro tu propia salud y seguridad? Es muy fácil sentirse casi fuera de control", ha confesado Jenna quien ha asegurado que no tenia intención de emocionarse.

"Tienes que protegerte y también saber cuándo alejarlo y saber que no importa. Ese no es el mundo real", la ha consolado Fanning.

Jenna ha sonreído y ha confesado: "Aun así todavía tengo este impulso realmente intenso de ser humana, honesta y auténtica. Otra cosa sobre esta industria es que te pones frente a una cámara y la gente quiere que seas otra cosa que no eres y se siente asqueroso. Y no quiero sentirme asquerosa. Prefiero que la gente me vea llorar y hacer lo que sea, antes que ser algo que no soy".