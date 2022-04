Jared Padalecki ('Supernatural') reaparece tras su grave accidente: "Me estoy recuperando"

Jared Padalecki, el actor que dio vida a Sam Winchester en 'Supernatural', a lo largo de sus 15 temporadas, alarmó a sus fans la semana pasada, por un grave accidente de coche del que se está recuperando en su casa. Tras unos días de incertidumbre, el actor estadounidense por fin ha informado de su estado de salud.

Conocimos la noticia a través de su compañero en 'Supernatural', Jensen Ackles, al que Padalecki debería haber acompañado en una convención sobre la serie celebrada en Nueva Jersey. Sin embargo, el actor no apareció, y fue Ackles el encargado de comunicar el motivo de su ausencia: "Ha tenido un grave accidente de coche".

A pesar de la situación, Jensen Ackles tranquilizó a la audiencia: "Él no iba conduciendo, iba de copiloto. Tiene suerte de estar vivo, he visto cómo ha quedado el coche y me sorprende que no esté en el hospital, añadió Ackles.

Padalecki ha confirmado su buen estado a pesar de la gravedad del accidente, compartiendo una foto en su Instagram, en la que aparece con su hija, y que acompaña con el siguiente texto: "¡Hola a todos! Quiero agradecer todo el amor que me habéis enviado. Definitivamente, me estoy recuperando, y estoy deseando volver a rodar en cuanto pueda".

El actor de 'Walker' aparece junto a su hija Odette, la más pequeña de los tres hijos que comparte con su esposa Genevieve, con la que se casó en 2010. Jared Padalecki también quiso etiquetarla en su publicación y agradecerle su apoyo: "Tengo mucha suerte de que me hayan cuidado tan bien y de estar rodeado de gente que me quiere. Agradecido por teneros", añadió el actor a su publicación.

El actor también aseguraba tener muchas ganas de estar recuperado para volver a grabar. No sabemos si se tratará de una tercera temporada de 'Walker', el último proyecto donde hemos podido verle recogiendo el testigo de Chuck Norris, o si, por el contrario, se tratará de un nuevo proyecto. Al que si podremos ver próximamente estrenándose es a su amigo Jensen Ackles, como nuevo personaje de 'The Boys' en su temporada 3.

También es probable que pronto se anuncie el spin-off de 'Supernatural' para el que se confirmó a Ackles, y que llevó a los actores a un pequeño malentendido. Como hemos podido comprobar tras este suceso, sus diferencias están superadas, y gozan de una buena amistad en la que se apoyan mutuamente.

