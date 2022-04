'Supernatural', una de las series más longevas de las últimas décadas, forjó una enorme conexión entre Jared Padalecki y Jensen Ackles, Dean y Sam Winchester en la ficción. Tras su final, supimos que Jared Padalecki se había mostrado muy molesto por el spin-off de la misma, del que se enteró a través de las redes, y que protagonizará su antiguo compañero Ackles.

Entonces pudieron poner a prueba la fuerza de su relación, llegando a un entendimiento que los reconcilió. Prueba de su unión es que haya sido el propio Jensen Ackles el encargado de comunicar el accidente de coche que ha sufrido Padalecki.

En una convención sobre 'Supernatural', Jensen Ackles comunicó a los fans que su compañero no podía acompañarles, según recoge 'E! News': "Ha tenido un accidente de coche muy grave", comentó al respecto. Sin embargo, según asegura el actor, a pesar de la gravedad, el intérprete de 'Walker' está en casa y recuperándose.

"Tiene suerte de estar vivo, y sobre todo de estar recuperándose en casa, me impresiona que no esté en el hospital, porque he visto cómo quedó el coche", ha comentado Ackles.

Jared Padalecki en 'Supernatural' | The CW

Jensen Ackles, nuevo personaje en 'The Boys'

Las últimas noticias que tuvimos de Ackles fueron por su participación en la temporada 3 de 'The Boys', donde dará vida a Soldier Boy, un superhéroe patriota en la ficción de Prime Video. El 3 de junio podremos verlo entrar en acción, junto al elenco habitual.

