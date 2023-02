Hunter Doohan confirma que volverá a la temporada 2 de 'Miércoles' y habla de Jenna Ortega tras su éxito

Después de que 'Miércoles' arrasara en Netflix estaba claro que tarde o temprano recibiríamos la esperada noticia de la renovación de una segunda entrega de la serie que trajo de vuelta a la Familia Addams.

Desde que se hizo oficial la noticia de la temporada 2 de la producción protagonizada por Jenna Ortega, son muchos los que desean conocer más detalles a cerca de qué podemos esperar en esta segunda entrega.

Y es que si algo queremos conocer cuanto antes es qué personajes tendremos de vuelta. A pesar de que todavía está todo un poco en el aire, hay algo que sí se acaba de confirmar.

Después de muchas especulaciones, ya es oficial, el actor Hunter Doohan volverá a dar vida a Tyler Galpin en la exitosa producción de Netflix. Si bien todo apuntaba a que Tyler podría ser el interés amoroso de Miércoles ese giro de la trama final nos descolocó todos los esquemas.

Hunter Doohan y Jenna Ortega como Tyler y Miércoles | Netflix

Ahora él mismo actor quien ha confirmado la feliz noticia a ET durante un evento en Los Ángeles: "Es cierto, regreso". "Realmente no puedo decir nada más aparte de eso, pero estoy muy emocionado de volver", ha confesado a la revista.

A pesar de que el actor no quiso dar ningún detalle más, ha revelado que todavía no ha leído el guion: "Ni siquiera estoy ocultando nada". "Realmente no se lo que va a pasar", bromea.

Sin embargo, Doohan ha admitido que espera explorar más acerca de las dos caras diferentes de Tyler: "Estoy muy emocionado, ahora que el secreto de Tyler se ha revelado. Tengo muchas ganas de la temporada 2 para explorar a mi personaje que lucha internamente entre el monstruo y la versión real de él".

Hunter Doohan como Tyler en 'Miércoles' | Netflix

El actor tampoco se ha olvidado de mencionar a su compañera de rodaje, Jenna Ortega, y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras: "Estoy tan feliz, se merece todo el éxito del mundo. Jenna está haciendo un trabajo increíble".