Salen a la luz nuevos detalles de la muerte del actor Malcolm-Jamal Warner: nadaba junto a su hija de 8 años cuando se ahogó

El actor Malcolm‑Jamal Warner, conocido por interpretar a Theo Huxtable en The Cosby Show, falleció el pasado domingo a los 54 años tras ahogarse durante unas vacaciones familiares en Costa Rica.

El incidente ocurrió en Playa Grande, Cahuita, provincia de Limón, donde Warner estaba nadando junto a su hija de 8 años cuando ambos fueron atrapados por una fuerte corriente.

Según las autoridades costarricenses, surfistas y un socorrista voluntario intervinieron con rapidez, de manera que los primeros rescataron a la niña con una tabla de surf, y el socorrista logró traera Warner a la orilla, donde le practicaron entre 20 y 45 minutos de RCP, según ABC News.

Lamentablemente, fue declarado fallecido en el lugar, con la causa oficial determinada como "asfixia por inmersión".

Lisa Bonet, Tempestt Bledsoe, Bill Cosby, Keshia Knight Pulliam, Phylicia Rashad y Malcolm-Jamal Warner en The Cosby Show | Gtres

La tragedia ha generado una oleada de mensajes de tristeza por parte de celebridades del mundo del entretenimiento, como el de Bill Cosby, quien ha dicho que su fallecimiento le recuerda al de su hijo.

En el programa En Directo con Kelly y Mark, Kelly Ripa interrumpió la grabación para rendirle homenaje, expresando que la pérdida era "muy triste y devastadora".

Compañeros de reparto en The Cosby Show, como Raven‑Symoné, lo describieron en redes como "un hombre talentoso y gentil" que deja un gran vacío.

Además, reconocidos artistas como Beyoncé, Viola Davis o Jamie Foxx también expresaron su dolor. Su carrera incluyó apariciones en Malcolm & Eddie, The Magic School Bus (como voz), Sons of Anarchy, The Resident, y en series recientes como 9‑1‑1. Además, era creador y presentador delpodcast Not All Hood.

Además, Warner fue nominado al Emmy por su papel en The Cosby Show y ganó un Grammy en 2015 por Jesus Children.