Jennifer Aniston confirma que está de nuevo enamorada con esta romántica foto con su novio: "Mi amor"

Hace varios meses, Jennifer Aniston fue fotografiada en Mallorca junto a un hombre misterioso durante unas vacaciones de verano que levantaron todo tipo de especulaciones.

Las imágenes mostraban a Aniston relajada y sonriente en la cubierta de un yate, compartiendo gestos de complicidad con quien fue identificado como Jim Curtis, coach de bienestar, autor de libros de autoayuda y practicante de hipnosis.

Desde aquel viaje, los rumores sobre una nueva relación comenzaron a intensificarse y en agosto, ambos fueron vistos nuevamente en una cita doble con Courteney Cox y Johnny McDaid, y poco después, paseando por Nueva York en actitud cariñosa.

Aunque la actriz de Friends no se pronunció sobre su relación durante meses, las apariciones conjuntas alimentaron las sospechas hasta que finalmente la actriz ha decidido hacerlo oficial a través de Instagram, compartiendo una foto con Curtis por su cumpleaños y un mensaje que no ha dejado lugar a dudas.

En la imagen, en blanco y negro, Jennifer aparece abrazando desde detrás a Curtis, mientras ambos muestran sonrisas y entrelazan sus manos.

El pie de foto escribía: "Feliz cumpleaños mi amor. Te adoro", acompañado de un emoticono de corazón rojo.

Tanto con la publicación como con la confirmación ha sido una sorpresa para los seguidores de Aniston, ya que sus después de sus mediáticos matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux, la actriz había mantenido su vida sentimental bastante privada.