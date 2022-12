De 'Hermanos' a 'Tierra Amarga': Kadir, Saniye y otros personajes a los que extrañaremos en 2023

Cada fin de año prácticamente todos hacemos balance de lo que nos ha sucedido en los últimos meses. Recordamos con una sonrisa los momentos felices vividos, pero, al mismo tiempo, también rememoramos las situaciones más amargas como las despedidas de aquellos que han sido importantes para nosotros. Algo así también nos sucede como audiencia. Son muchos los buenos recuerdos que nos llevamos de 2022, pero también hay personajes a los que hemos despedido y que extrañaremos en 2023.

Kadir, el golpe más devastador en 'Hermanos'

No hay duda de que la muerte de Kadir en 'Hermanos' ha provocado una profunda conmoción en la audiencia por inesperada, injusta e inoportuna.

Inesperada porque, aunque la experiencia ya nos ha mostrado que en las series turcas no existen los personajes intocables, confiábamos en que Kadir recibiese algo de todo cuando regaló: generosidad, amistad, respeto, ejemplaridad, honestidad, cariño, responsabilidad, madurez, amor.

Kadir ha sido todo un ejemplo desde el minuto uno. Cuando aún estaba en el momento de empezar a plantearse abandonar el nido familiar, se convirtió en el cabeza de familia y tuvo que echarse a la espalda la responsabilidad de cuidar, proteger y mantener a sus hermanos.

No lo tuvo fácil, pero fueron muy pocos los lamentos o reproches que salieron de su boca por su amarga realidad. Es más, casi siempre sus quejas se debían a su sensación de no estar a la altura, de no trabajar lo suficiente, de no esforzarse lo suficiente. Pero tanto sus hermanos como nosotros sabemos perfectamente que no escatimó energía en cumplir con su compleja tarea de 'padre' de sus hermanos.

Al mismo tiempo, su muerte es injusta porque se produce precisamente en el momento en que empezaba a ver algo de luz en su futuro. Ya podía abandonar el pluriempleo al encontrar un trabajo que, no solo se le daba bien, sino que, además, le gustaba y, encima, recibía un buen sueldo.

Y también ha sido injusta porque ese trágico accidente no solo se ha llevado la vida de Kadir, sino también una parte muy importante del alma de Melisa. Por si no fuera suficiente nuestro dolor por Kadir, también sufrimos al ser testigos de la desesperación y angustia de Melisa.

Finalmente, ha sido inoportuna porque se produce en uno de los escasos momentos de paz y tranquilidad de los hermanos Eren. No solo habían conseguido cierta estabilidad con el trabajo de Kadir, sino que también empezaban a encontrar acomodo en el colegio.

Además, Kadir también se ha llevado con él el gran secreto de Akif: su culpabilidad en la muerte del matrimonio Eren, que fue el punto de partida de la infinidad de desgracias que han sufrido sus hijos.

Ahora, los Eren tendrán que afrontar un futuro que, sin duda, será aún más oscuro sin la figura de su hermano mayor mientras que nosotros intentaremos darles aliento desde nuestro lado de la pantalla.

Saniye y Gülten, las últimas de una lista demasiado larga

Si la muerte de Kadir ha sido un fuerte impacto, no lo han sido menos las últimas tragedias vividas en la castigada 'Tierra amarga' de Çukurova porque, no por haber vivido incontables pérdidas, resultan menos dolorosas las más recientes.

Por eso, sentimos el mismo dolor con la muerte de Saniye y Gülten que cuando despedimos a Hünkar, a Yilmaz, a Fekeli y a tantos otros que han dejado atrás Çukurova. Una vez más, volvemos a pensar que los habitantes de ese lugar parecen condenados al dolor y la infelicidad.

Aunque Zuleyha es la gran protagonista de esta historia, Saniye se hizo un hueco en el corazón de la audiencia por su lealtad a los Yaman y, sobre todo, se ganó nuestra admiración y nuestro respeto a base de ir superándose a sí misma. Comenzó como una especie de ama de llaves, pero demostró tener el valor suficiente para ejercer como una perfecta capataz. Vivió un matrimonio complicado con un Gaffur con demasiada habilidad para tomar las peores decisiones, pero tomaron la mejor decisión al hacerse cargo de la pequeña Üzüm.

Y, por si no fuera suficiente el dolor por la muerte de Saniye y por si no fuera suficiente la interminable lista de despedidas que llevamos a nuestra espalda, tuvimos que decirle también adiós a Gülten, sin duda, uno de los personajes más dulces que han pisado las tierras de Çukurova.

Zafer, el desaparecido

En el caso de Zafer, en 'Secretos de familia' no nos dio tiempo a encariñarnos con él. Es más, lo poco que lo conocimos no nos simpatizó demasiado por su crueldad con Ceylin y su odio visceral a Çinar.

Sin embargo, también lo extrañaremos porque nos ha dejado muchas preguntas en el aire y eso es algo que siempre es de agradecer en un personaje.

Nunca veremos su reacción al descubrir que Engin fue el asesino de Inci. Nunca conoceremos su reacción al matrimonio de Ceylin con Ilgaz. Nunca sabremos qué pensaría de su yerno al conocer su doble vida. Nunca llegaremos a entender su compleja relación con Metin.

Eso sí, su desaparición también nos intriga como espectadores porque nos mantiene expectantes a la espera de comprobar cuánto tiempo más permanecerá oculto este secreto.

Gediz, el adiós a un amigo y/o enemigo

Con la muerte de Gediz en 'La hija del embajador' sucede algo parecido a las sucedidas en 'Tierra amarga' y en 'Secretos de familia'. Tuvimos que decirle adiós cuando aún estábamos asimilando la marcha de Nare y tanto para nosotros como para Sancar no fue fácil comprender su muerte. Sancar intentaba encontrar una explicación al abandono de la mujer que amaba cuando tuvo que enfrentar la pérdida del que había sido tanto su mejor amigo como su peor enemigo.

Porque Gediz ha sido un personaje con tendencia a moverse en la ambigüedad. Era capaz de lo mejor apoyando, aconsejando y protegiendo a su mejor amigo en las circunstancias más complicadas, pero, al mismo tiempo, también era capaz de maniobrar a su espalda para conseguir su objetivo de cambiar la leyenda del ave de colores.

Al igual que Zafer, Gediz nos dejó muchos interrogantes. ¿Hubiera ido a buscar a Nare? ¿Qué hubiera pensado de la llegada de Mavi? ¿Se aliaría con los enemigos de Sancar o recuperarían su amistad?

Ayse, sultana de sultanas

En 2023 también vamos a extrañar a la madre sultana de 'El sultán', sobre todo si tenemos en cuenta los nubarrones que acechan al harén desde su fallecimiento.

Fuimos testigos de una casi cruenta guerra por hacerse no solo con su rango sino hasta con sus aposentos. Tanto Mahidevran como Hürrem eran plenamente conscientes del poder y la relevancia de esa posición y ambas lucharon por ganarse el puesto. Sin embargo, la ex esclava se hizo con el trofeo en base, en buena medida, a la propia torpeza de Mahidevran.

Al igual que con Zafer, la ausencia de la madre sultana nos provoca un sinfín de interrogantes. ¿Seguiría Ibrahim presumiendo de estatus de gran visir de haber sobrevivido su suegra? ¿Habría perdonado Hatice la traición de su marido? ¿En qué bando se situaría en el affaire Firuze? ¿Apoyaría a las sultanísimas en su afán por librarse de Hürrem o tendería la mano a su nuera? ¿Y en el latente duelo de sus nietos por el duelo? ¿Seguiría siendo Team Mustafá o nos sorprendería respaldando a Mehmet?

Sin duda, hay otros personajes a los que también echaremos de menos en 2023. Desde la larga lista que ha copado las esquelas de Çukurova hasta aquellos que han abandonado, voluntaria o involuntariamente, el harén de Solimán pasando por ‘La hija del embajador’ que dejó todo atrás.

Ahora, al comenzar un nuevo año, solo nos cabe recordarlos mientras esperamos (y tememos) que nuevas despedidas tendremos que afrontar como audiencia.