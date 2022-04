'Heridas', así es el intenso cara a cara de Adriana Ugarte y María León

'Heridas' presentó su primer episodio en el pasado Festival de Málaga y llegaba este 17 de abril a ATRESplayer Premium. Dirigida por Tito López Amado y Juanma Pachón, la serie está basada en la japonesa 'Mother', que se hizo remake turco de gran éxito ('Madre' fue la ficción turca más vista en España en 2018).

Junto a Adriana Ugarte y María León, destaca la aparición de la recién llegada Cosette Silguero, a la que pudimos ver en la serie 'Los Protegidos'. ‘Heridas' se compone de 13 episodios y el rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Cádiz, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara y Toledo.

¿Y qué nos adelanta el primer episodio de 'Heridas'? A dos mujeres frente a frente. Y en el medio, una niña. Manuela (Adriana Ugarte) es una mujer solitaria. Vive en una cabaña estudiando los humedales andaluces. Los pájaros son su vida porque la representan un poco a sí misma. Como esas aves migratorias de la marisma, Manuela no es de ningún sitio y al mismo tiempo pertenece un poco a todos los lugares donde ha estado.

Es un culo inquieto, enérgica, con inquietudes. Pero al mismo tiempo, su forma de ser, no compartida con nadie y siempre un poco a la defensiva, esconde una naturaleza oscura, un pasado que parece evitar. A veces es necesaria una excusa, un motivo inesperado para abrir la caja de Pandora. Ese momento que marcará el destino de Manuela aparece cuando conoce a Alba, una niña de siete años que vive a pocos kilómetros y que sufre en silencio una situación difícil.

Alba, como Manuela, es esquiva y retraída, parece ser feliz en ese pequeño mundo que se ha construido. Nada más lejos de la realidad. Alba envía mensajes en una botella lanzados desde el mar, buscando una madre que realmente la quiera y la proteja. Porque Alba es de esos niños que aunque tengan un techo bajo el que dormir, sufren la violencia de una madre que en realidad piensa que su hija no es otra cosa que un estorbo más.

Esa madre está interpretada por María León, en un personaje difícil, que el espectador rechaza de inmediato. Yolanda trabaja por la noche como bailarina en un antro. Su novio Lucho (Javier Collado) se emborracha y ella debe salir al paso. Hace lo que puede por llevar dinero a casa, pero entre sus prioridades no está Alba. Menos para Lucho, ya que Alba ni siquiera es su hija. La niña, desnutrida y maltratada física y psicológicamente, acude a clase con desgana y vive en el más absoluto desorden. Hasta que se encuentra con Manuela y es en este cruce de caminos donde arranca la verdadera historia.

Manuela se verá reflejada en Alba, pues ella también fue abandonada y se ha alejado de su familia adoptiva. Ese trauma que la persigue, y por el que llegó a convencerse de que nunca sería madre, empieza a cambiar cuando abraza a esa niña indefensa, que le recuerda a ella misma. Alba por su parte creerá haber encontrado a esa madre cariñosa que la quiera sin condiciones.

La relación de ambas, cómo crece, tras intuir Manuela que la niña sufre malos tratos, es algo muy emocionante que se va relatando en el primer episodio que sirve como escaparate para conocer a los personajes. Manuela y Yolanda representan dos tipos de ser madres, aquí la maternidad biológica parece impuesta, y Manuela sin serlo parece la madre perfecta.

Que el fin justifique los medios es otra historia y eso es lo que hace 'Heridas' al situar al espectador en un interesante dilema. ¿Qué serías capaz de hacer por proteger a una niña indefensa en una sociedad que parece no estar realmente concienciada del maltrato infantil, que parece ignorar la problemática y no cuenta con resortes fiables para evitar el abandono de un niño? Madres que buscan ser amadas, madres que quieren proteger a sus hijos aunque no sean suyos, madres que regresan en busca de redención. Todo eso y más es 'Heridas'.

