El giro loco de 'The White Lotus' con Daphne y su entrenador: ¿Ha revelado lo que creemos que ha revelado?

'The White Lotus' sigue subiendo las apuestas y la tensión con su episodio 1x05, 'That's Amore', donde las piezas de los personajes van encajando hacia ese fatídico final con cadáveres en el mar con el que empezó la serie. Si aún no lo has visto, no sigas leyendo porque habrá spoilers .

Uno de los personajes que ha ido subiendo en el ranking desde el principio es el de Daphne, la mujer de Cameron, interpretada por Meghann Fahy.

En principio parecía superficial y muy feliz en su matrimonio con Cameron, pero con los capítulos Daphne ha mostrado hasta qué punto es inteligente y sabe a la perfección el tipo de situación en la que está metida.

Meghann Fahy y Aubrey Plaza en 'The White Lotus' | HBO

Así, en el 5 termina teniendo una conversación impactante con Harper, que está muy afectada por la noche de fiesta de los maridos, donde le aconseja que se busque un "entrenador", como ella, que tiene uno llamado Lawrence en casa "rubio y de ojos azules" que la hace reír.

Pero cuando Daphne se ofrece a enseñarle una foto al personaje de Aubrey Plaza, le enseña una de sus hijos pequeños. El mayor, exactamente como describía, muy rubio y de ojos azules.

Cuando Harper le dice que esa es una foto de sus hijos, ella replica con un tono extraño que debe haberse confundido.

Esta escena ha disparado las especulaciones, y muchos de los fans están de acuerdo en que Daphne le está revelando en realidad que su hijo no es hijo de Cameron, visiblemente muy moreno de ojos y pelo, sino de este "entrenador". De esta forma Daphne pasa de víctima a ser la que está más en control de su matrimonio y aconseja a Harper que haga algo parecido.

Muchos también piensan que, en lugar de ser un momento de sororidad, en realidad es un ataque calculado en los intentos de la pareja por romper a Harper y su marido Ethan por motivos económicos. Habrá que esperar, al borde del asiento, cómo se desenvuelve esta trama en los siguientes capítulos.

