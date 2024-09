La foto de Courteney Cox y Brad Pitt juntos: Amiga y exmarido de Jennifer Aniston

Este fin de semana ha tenido lugar en Malibú, California, el evento Rock4EB donde se recaudan fondos para la investigación en la enfermedad Epidermólisis ampollar.

Muchos fueron los rostros famosos que acudieron y entre ellos los actores Courteney Cox y Brad Pitt. Ambos fueron muy amigos durante el matrimonio de Jennifer Aniston y Pitt. Aunque, desde su separación no se les había vuelto a ver juntos.

Brad y Jennifer se casaron en el año 2000 después de 2 años juntos pero en 2005 rompieron protagonizando uno de los divorcios más sonados de Hollywood. Durante años se habló mucho de los motivos de esta ruptura pero en 2020 ambos coincidieron en los SAG Awards donde demostraron que, a día de hoy, mantienen una excelente relación.

Por ello es normal que Courteney, íntima de Aniston, no tenga reparo en fotografiarse con el ex de su amiga. En la foto ambos salen muy sonrientes mirando a cámara mientras se cogen por la cintura.

Cox y Pitt tuvieron una relación muy estrecha hace décadas e, incluso, el actor de Seven llegó a hacer un cameo en Friends, concretamente en el episodio 9 de la temporada 10 llamado The One with the Rumor (El del rumor).