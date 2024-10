La fiscalía dice que Lyle y Erik Menéndez no son "un peligro": "35 años es mucho tiempo para estar en prisión"

La serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndezha traído de vuelta el caso de estos dos hermanos que mataron a sus padres en 1989, asesinato por el que fueron condenados a cadena perpetua.

Tanto Lyle como Erik revelaron posteriormente que habían sido abusados sexualmente por su padre José Menéndez y que su madre, Kitty, fue una madre ausente y permitió esta situación.

Ahora, 35 años después, se espera que se pueda reabrir el caso y el juez dictamine una nueva sentencia. Además, de haber aparecido nuevas pruebas incriminatorias sobre José Menéndez.

Mientras llega ese momento, que será el próximo mes de noviembre, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha revelado que en los próximos días tomará una decisión sobre si debe recomendar una nueva sentencia.

Pero, antes, ha hablado con People y ha asegurado que no cree que Lyly y Erik Menéndez sean un peligro para la sociedad: "Basándome en todo lo que sé, no creo que lo sean. Francamente, probablemente no lo hayan sido durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron. No creo que anduvieran por ahí matando gente o robando a la gente en la calle".

"No solo escucharé la sesión informativa, sino también las recomendaciones de ambos equipos. Eso también influye, porque no son simplemente presentadores agnósticos. Presentarán lo que creen que debería ser el resultado. Supongo que uno dirá: No hay alivio, otro dirá: Sí, hay que brindar alivio, y evaluaré a ambos", sigue diciendo.

"Hay algunas personas en mi oficina que creen que no hay evidencia de abuso sexual. No estoy de acuerdo con eso, pero esa es ciertamente la posición que han adoptado algunas personas, y creen que deberían permanecer en prisión el resto de sus vidas", explica.

Erik y Lyle Menéndez en el juicio por el asesinato de sus padres en 1992 | Gtres

"Hay otras personas en la oficina que creen que probablemente haya alguna evidencia de abuso sexual y, además, hay evidencia de rehabilitación. Así que, quiero decir, ciertamente tenemos algunos problemas".

"Si de hecho se han rehabilitado como se alega, y estamos revisando todo eso, han estado en prisión durante casi 35 años", puntualiza.

Para terminar asegurando: "35 años es mucho tiempo para estar en prisión. Y especialmente cuando se analizan las circunstancias detrás de este caso, simplemente me parece que en algún momento tiene que haber un lugar para la redención y la rehabilitación. Pero, repito, si creo que deberían o no estar en prisión el resto de sus vidas, eso no es necesariamente lo que va a alterar mi decisión final. Mi decisión final va a depender realmente de evaluar la ley".

El fiscal emitirá una su recomendación al juez sobre si hay o no que realizar otra sentencia, aunque al final será el magistrado quien tuvo la decisión.