Expediente X prepara su regreso a la televisión con Ryan Coogler: Todos los detalles

Expediente X está más cerca que nunca de volver. Hulu ya trabaja en el reinicio de la mítica serie de ciencia ficción, un proyecto liderado por Ryan Coogler, ganador del Oscar por Sinners, que ejercerá como productor ejecutivo, guionista y director del episodio piloto.

La nueva versión seguirá a dos agentes del FBI con personalidades opuestas que investigarán fenómenos paranormales, recuperando así la premisa que convirtió a la ficción original en un fenómeno mundial. En el reparto destacan nombres como Steve Buscemi, Ben Foster y Daniel Deadwyler, mientras que la participación de los históricos Mulder y Scully sigue siendo una incógnita.

Aunque Gillian Anderson y David Duchovny no han confirmado su regreso, ambos ya han hablado con Coogler sobre el proyecto. El director promete monstruos, conspiraciones y episodios de auténtico terror para una nueva generación de espectadores. Descubre todos los detalles y lo que se sabe hasta ahora en el vídeo.