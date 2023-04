El exmánager de Angus Cloud revela la severa adicción a las drogas del actor de 'Euphoria' y que le debe 60.000 dólares

Angus Cloud se dio a conocer en la temporada 1 de 'Euphoria' interpretando el personaje de Fezco. El intérprete ha visto como su carrera se ha disparado pero, más allá de su éxito laboral, son algunas las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Así, hace unos meses salió a la luz que Angus Cloud estaba en busca y captura tras darse a la fuga por un accidente. Y, ahora, su exmánager, Diomi Cordero ha publicado un extenso hilo en Twitter donde detalla los problemas con las drogas del actor, además de sus problemas personales con él.

"El 21 de febrero de 2022 renunció como gerente de talentos de Angus Cloud. Mi decisión de renunciar fue motivada por el abuso verbal, la angustia emocional y la adicción severa a las drogas de Angus, lo que me hizo imposible continuar mi relación profesional con él", empieza diciendo.

Diomi explica que ambos se conocieron cuando él trabajaba en como técnico de salud mental en un centro en el que había ingresado el actor como paciente. Aunque, la pasión de Diomi era ser representante, por lo que Angus le pidió que fuera su agente y comenzaron a trabajar juntos en abril de 2021.

El joven sigue detallando cómo ayudó al intérprete a solucionar, gestionar y ordenar muchos aspectos cruciales de su vida personal y profesional: "Contraté nuevos agentes de actuación y moda, contraté a un publicista, facilité la apertura de una cuenta comercial, me aseguré de que su cuenta SAG-AFTRA estuviera configurada correctamente, lo ayudé a adquirir un seguro médico y me aseguré de que sus pagos de 'Euphoria' se depositaran correctamente. Contratamos los servicios de un tenedor de libros, organizamos el pago de sus impuestos y establecimos el pago automático de sus facturas. Esta intervención le permitió a Angus recuperar el control de su vida personal y profesional".

De esta forma, Cloud empezó a encaminar su vida aunque todavía seguía teniendo a personas cercanas que eran una mala influencia para el actor, lo que provocó que recayera en su consumo de drogas. De hecho, detalla un episodio que ocurrió el 4 de julio donde explica que se encontró que Angus había vuelto a consumir solo dos días después de salir de rehabilitación. Para luego afirmar que ya en noviembre de 2021 Cloud "evidentemente había renunciado al control de su adicción".

Diomi explica cómo en otra ocasión tuvo que asistirlo haciéndole RCP tras encontrarlo que no podía respirar: "Su respiración continuó deteriorándose, lo que requirió el uso de RCP y reanimación boca a boca, que pude proporcionar debido a mi capacitación en el centro de rehabilitación. Afortunadamente, estas medidas resultaron exitosas para revivir a Angus. Lamentablemente, cuando recuperó el conocimiento, Angus vomitó en mi cara".

Por último, Cordero declara que el motivo de renunciar a su puesto se debe al comportamiento "extremadamente abusivo" que tuvo con él: "Como resultado de mi renuncia, durante más de un año, he estado buscando el cobro de mis comisiones de gestión pendientes de Angus, por un total de más de 60.000 dólares. A pesar de los repetidos intentos de resolver este asunto de manera amistosa, todavía no he recibido ninguno de los pagos que se me deben".