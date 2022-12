Estrenos de Netflix de diciembre 2022: 'Glass Onion', la continuación de 'Puñales por la espalda', 'Emily in Paris' 3 y 'Alice in Borderland' 2

'Trol'

Esta película nos lleva a las profundidades de la montaña de Dovre, donde un ser gigantesco se despierta después de pasarse un milenio aprisionado. El ser arrasa todo a su paso mientras se dirige con paso firme hacia la capital de Noruega. Pero, ¿cómo se puede detener a algo que supuestamente era solo una leyenda?

Estreno: 1 de diciembre

'El baile de las luciérnagas' - Temporada 2

¿Qué podría haber acabado con la estrecha amistad de Tully y Kate, «las de Firefly siempre juntas», íntimas desde hace treinta años? Esta temporada contestará a la pregunta. Pero antes, Kate lidia con las dolorosas secuelas del malogrado viaje de Johnny a Irak y Tully se enfrenta a una demanda tras abandonar su programa de entrevistas y debe empezar su carrera desde cero. Quiere saber quién es y de dónde viene, y sus pesquisas incluyen la búsqueda de su padre, al que nunca conoció, en contra de los deseos de Nube, su reservada madre hippie.

Estreno: 2 de diciembre

'Una vida nada ortodoxa' - Temporada 2

Una vida nada ortodoxa es un recorrido por la vida indómita, impredecible y nada ortodoxa de Julia Haart. Tras escapar de una comunidad judía ultraortodoxa, Haart inspiró a millones de personas en todo el mundo con su historia de liberación, convirtiéndose al instante en un referente del movimiento feminista moderno. Esta temporada, Julia se enfrentará a otra avalancha de desafíos personales y profesionales. Cuando Haart y su marido sorprenden al mundo con el inesperado despido de ella y una petición de divorcio, a Julia no le queda otra que luchar por el control de su emporio empresarial en una batalla que pronto se vuelve polémica. ¿Lo perderá todo o conseguirá más de lo que nunca hubiera podido imaginar? Por lo que respecta al ámbito familiar, Julia debe encontrar la manera de retomar el contacto con su hija Batsheva; orientar a su hija Miriam en su primera relación seria con una mujer; y disuadir a su hijo Aron, decidido a dejar el instituto seglar para asistir a una yeshivá ortodoxa a tiempo completo.

Estreno: 2 de diciembre

'Robert Downey Sr.'

De la mano del documentalista Chris Smith (American Movie) llega un retrato entrañablemente irreverente de la vida, la carrera y los últimos días del rompedor cineasta Robert Downey Sr., cuyo espíritu rebelde impregnó décadas de cine contracultural. 'Robert Downey Sr.' amplía el campo de visión para hablar no solo de la obra de Downey sino de su vida, estrechamente ligada a su arte, e incluye un análisis íntimo de la relación con su hijo, Robert Downey, Jr. La película, cuyo rodaje duró tres años, rinde un verdadero homenaje al heterodoxo enfoque no lineal de Robert Downey Sr. y capta asimismo la decisión de embarcarse en su último proyecto cinematográfico, que coincidió con sus últimos días. Este retrato de Smith de una familia y un artista es una reflexión tan surrealista como sentimental sobre la vida, una celebración de la creación artística sin normas que se deshace de su propio manual por el camino.

Estreno: 2 de diciembre

'Fiebre cerebral'

Basada en la novela 'Sıcak Kafa', de Afşin Kum. En mundo asolado por una epidemia de locura que se propaga a través del idioma y el habla, el solitario exlingüista Murat Siyavus, refugiado en casa de su madre, es la única persona a la que, misteriosamente, la enfermedad no le afecta. Perseguido por una implacable organización antiepidémica, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir a través de las llamas y las ruinas de las calles de Estambul, donde busca el secreto de su «cráneo caliente», una secuela de la enfermedad.

Estreno: 2 de diciembre

'El amante de lady Chatterley'

Al casarse con sir Clifford Chatterley, Connie adopta el título de lady Chatterley, aparente garantía de una vida de opulencia y privilegios. Sin embargo, cuando Clifford vuelve de la Primera Guerra Mundial postrado en una silla de ruedas, poco a poco esa unión idílica se va tornando en una cárcel. Hasta que Connie conoce a Oliver Mellors, el guardabosques de la finca familiar, del que se enamora, y sus encuentros la llevan a un despertar sensual y sexual. Pero su aventura se convierte en objeto de cotilleo y Connie se enfrenta a una decisión que puede cambiar su vida: seguir lo que le dicta el corazón o volver con su esposo y acatar lo que la sociedad eduardiana espera de ella.

Estreno: 2 de diciembre

'Smiley'

En Smiley, Alex tiene el corazón destrozado. Había empezado a hacerse ilusiones con un chico que desapareció dos semanas después. Un caso de ghosting de manual. Presa del disgusto, Álex coge el teléfono y deja un mensaje en un buzón de voz pidiendo explicaciones. Su arrebato tendrá consecuencias imprevisibles, pues ha enviado el mensaje sin querer a Bruno, a quien no conoce de nada. Este malentendido inocente será el primer eslabón de una cadena de sucesos que cambiará para siempre las vidas de Alex y Bruno.

Estreno: 7 de diciembre

'A plena luz: El caso Narvarte'

Este documental revela pruebas de corrupción en la investigación del asesinato de cinco personas ocurrido en el barrio de Narvarte (Ciudad de México) en 2015.

Estreno: 8 de diciembre

'Pinocho' de Guillermo del Toro

El oscarizado director Guillermo del Toro y la premiada leyenda del stop-motion Mark Gustafson reinventan el cuento clásico de Carlo Collodi sobre el niño de madera. Una asombrosa obra magistral que muestra a Pinocho en una aventura fabulosa entre mundos y desvela el vivificante poder del amor.

Estreno: 9 de diciembre

'Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel'

Vuelve el curtido inspector Terry Seattle (Will Arnett) y esta vez se enfrenta a un caso crucial. Su misión es averiguar, con sus dos estrellas invitadas —Jason Bateman y Maya Rudolph—, quién mató a Papá Noel. Y no se lo pone fácil: como Jason Bateman y Maya Rudolph no han visto el guion, no tienen ni idea de lo que les va a pasar. Así que, junto con Terry Seattle (y muchas sorpresas), tendrán que investigar el caso a golpe de improvisación... pero les corresponderá a ellos identificar al asesino. Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel, de Tiger Aspect Productions y Shiny Button Productions, se basa en la serie de BBC3 premiada con el BAFTA.

Estreno: 15 de diciembre

'Tempestad por Navidad'

Diciembre de 2022. Varias personas llegan al aeropuerto de Oslo, algunas para recibir a sus seres queridos, otras para reunirse con su familia y otras para huir volando de la Navidad. Pero su misión navideña se tuerce y se quedan atrapadas en el aeropuerto. Faltan solo 24 horas para la Navidad. ¿Qué harán?

Estreno: 16 de diciembre

'El nuevo empleado'

Un abogado novato de la CIA (Noah Centineo) se ve envuelto en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales cuando una antigua agente amenaza con divulgar los detalles de su larga relación con la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

Estreno: 16 de diciembre

'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

Con emotividad y sentido del humor, Silverio afronta preguntas tan universales como íntimas sobre la identidad, el éxito, la historia de México y los profundos y emotivos vínculos familiares que comparte con su mujer e hijos. Es, a fin de cuentas, un relato sobre lo que significa ser humano en esta época tan singular.

Estreno: 16 de diciembre

'Emily in Paris' - Temporada 3

Un año después de mudarse de Chicago a París persiguiendo el trabajo de sus sueños, Emily se encuentra en una encrucijada vital. Ante ella se abren dos caminos muy distintos, y tendrá que decidir exactamente dónde deposita su lealtad —tanto en lo laboral como en lo sentimental— y qué supondrán esas decisiones para su futuro en Francia. Todo esto mientras sigue viviendo las sorprendentes aventuras y vicisitudes que ofrece la vida parisina.

Estreno: 21 de diciembre

'Alice in Borderland' - Temporada 2

Para resolver el misterio de ‘Borderland’ y regresar a su mundo, Arisu y sus compañeros deberán superar unos juegos aún más difíciles y peligrosos.

Estreno: 22 de diciembre

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

Vuelve Benoit Blanc para desentrañar los entresijos de la nueva película de misterio de Rian Johnson. Esta aventura lleva al detective a una suntuosa mansión de una isla griega, pero cómo llega allí y por qué es solo el primero de los muchos enigmas planteados. Blanc conoce allí a un ecléctico grupo de amigos convocados por el multimillonario Miles Bron para celebrar su reunión anual. La lista de invitados incluye a la exsocia de Miles, Andi Brand; la actual gobernadora de Connecticut, Claire Debella; Lionel Toussaint, un científico de vanguardia; la diseñadora de moda y exmodelo Birdie Jay y su diligente ayudante, Peg; al influencer Duke Cody y su novia y compinche Whiskey. Como en toda historia de asesinatos, cada personaje tiene sus secretos, mentiras y motivos. De ahí que, cuando aparece un cadáver, todos sean sospechosos. Rian Johnson, cineasta nominado al Óscar, retoma la franquicia que empezó para escribir y dirigir Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, y a tal fin convoca a otro reparto estelar que incluye a Daniel Craig —quien repite en su papel— Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.

Estreno: 23 de noviembre

'Matilda, de Roald Dahl: El musical'

Nueva versión del musical premiado con el Tony y el Olivier, cuenta la historia de una niña extraordinaria con una imaginación desbordante que se atreve a luchar para cambiar su vida. Y el resultado es milagroso.

Matilda Wormwood (Alisha Weir) es una niña muy curiosa con una mente despierta, una imaginación desbordante... y los peores padres del mundo. Mientras estos (Stephen Graham y Andrea Riseborough) se contentan con ver telebasura y pensar en chanchullos para forrarse, a ella le encanta perderse en las páginas de sus adorados libros. Ellos son ruidosos, egoístas y mezquinos; ella es una observadora silenciosa que trama pequeños y descarados actos de rebeldía y venganza.

Estreno: 25 de diciembre

'Traición'

La carrera de Adam Lawrence, formado por el MI6, parece consolidada. Hasta que, de repente, su pasado regresa en la forma de Kara, una espía rusa, y se ve obligado a cuestionarse todo y a todos los que lo rodean. Kara, Adam y la esposa de este, Maddy, forjan una relación a tres bandas en la que todos intentan destapar los secretos del resto y manejar sus conexiones políticas y diplomáticas mientras se aferran a su vida privada y sus seres queridos.

Estreno: 26 de diciembre

'Ruido de fondo'

Tan divertida como aterradora, lírica y absurda, normal y apocalíptica, dramatiza los intentos de una familia estadounidense actual de gestionar los conflictos cotidianos mientras se enfrenta a los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de la felicidad en un mundo incierto.

Estreno: 30 de diciembre