Nicola Coughlan vivía con el miedo de ser despedida de 'Los Bridgerton' por hacer el "payaso"

Una de las series más comentadas de Netflix fue 'Los Bridgerton', cuya temporada 2 se estrena el próximo 25 de marzo. Como ya hemos podido ver en los avances, esta nueva entrega vuelve Lady Whistledown, ya como Penelope Featherington, prometiendo más rumores entre la corte.

Nicola Coughlan ha dado el salto definitivo a la fama gracias a dicho papel, y es una de las favoritas del público, pero su ostentosa vida en la serie no es un fiel reflejo de la intérprete irlandesa.

De hecho, parece que la propia actriz no se termina de acostumbrar a su éxito. De hecho, La actriz dijo a Elle UK que a veces se sentía incómoda cuando trataba de hacer vida normal: "Ser famoso es como ser un perro en el metro".

Miedo constante a ser despedida

Tal y como Nicola Coughlan ha contado en una entrevista con 'The One Show', tuvo que pasar por unos momentos muy difíciles durante el rodaje de 'Los Bridgerton', y que hubo una época en la que vivía con el miedo constante a ser despedida.

Y resulta que ese miedo tan solo era la consecuencia de su pequeña estatura: "Ellen Mirojnick, la diseñadora de vestuario en la primera temporada, me dijo: 'Eres pequeña, eres demasiado pequeña, así que te pondremos tacones'" comenzó diciendo la actriz.

Resulta que Nicola no sabe andar con tacones: "En mi primer día en el set, estábamos rodando y me caí no una, ni dos, sino tres veces. ¡Tres veces! Pensé: 'Van a creer que estoy borracha, o que estoy loca".

Por eso, la actriz "estaba aterrorizada de que me despidieran porque no podía creer la suerte que tuve al conseguir el trabajo. Si hubieran dicho: 'Tienes que usar un traje de payaso gigante', habría dicho: 'Me encantaría, sí, por favor'".

Afortunadamente, los diseñadores de vestuario "se dieron cuenta muy rápidamente" de que no iba a poder caminar con tacones y los eliminó.

