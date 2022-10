Recrean el mapa de 'La Casa del Dragón' y todos critican a Rhaenyra por una clara razón

'La Casa del Dragón' sigue ondeando sus estandartes y es que no importa si eres de los negros o de los verdes para reconocer que la serie de HBO Max es una digna sucesora de su secuela, 'Juego de tronos'.

El episodio 9, que anticipa la esperada 'Danza de los Dragones' nos dejó sin aliento con 'El Consejo Verde' y ya nos estamos comiendo las uñas para 'La Reina Negra', el episodio final de esta primera temporada.

'La Casa del Dragón' ocurre también en Poniente, pero unos 200 años antes. Y es que el tema de las distancias entre un lugar y otro es algo que siempre ha llamado la atención a los seguidores del universo de George R.R. Martin.

Si las primeras temporadas de 'Juego de Tronos' destacaban por sus largos viajes desde un punto a otro, la última temporada de la serie que nos conquistó se ganaba el enfado de los fans por acortar estos tramos.

Esta misma polémica ha vuelto a surgir en 'La Casa del Dragón', pues una cuenta de Twitter ha recreado cómo se vería Poniente en Google Maps.

Los seguidores del programa han destacado varios aspectos del mapa: su parecido con Reino Unido, la multitud de pueblos que no conocemos y también la distancia entre los diferentes reinos.

Sorprende, sobre todo, lo lejos que está Invernalia de Desembarco, pero los seguidores de 'La Casa del Dragón' se han fijado en otro detalle: Rocadragón, el refugio de Rhaenyra, está relativamente cerca de Desembarco.

Este detalle ha sido comentado por muchos seguidores y hay quien ha cargado contra la princesa Targaryen por no visitar a su enfermo padre. Y es que cabe recordar que entre el episodio 7 y el 8 hay un salto en el tiempo de seis años como mínimo.

¡A partir de este momento empiezan los spoilers ! Te recomendamos que si no has visto el final del episodio 8 no sigas leyendo.

Seis años en los que parece que Rhaenyra no ha visitado al rey Viserys I, quien cabe recordar estaba terriblemente enfermo y apenas podía sostenerse en el episodio 8.

Según ha contado la serie, Viserys I no conocía a los hijos de Rhaenyra con Daemon, pues cuando estos acuden a Desembarco del Rey para reclamar el derecho de Lucerys al trono de Driftmark (Marcaderiva) es cuando tienen lugar las presentaciones oficiales.

Este mapa ha manchado la imagen de la líder de los negros y hay quien cuestiona el amor que sentía realmente Rhaenyra por su padre o si lo que hacía era bajo la influencia de Daemon o para esconderse de Alicent Hightower.

