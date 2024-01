Estas son las 10 series y películas más esperadas de 2024: desde Echo a Furiosa

Si 2023 nos dejó un puñado de series muy buenas para ver y unos cuantos taquillazos, el año que acabamos de empezar viene cargado de propuestas interesantes que intentarán arrasar en taquilla o convertirse en esa serie de la que todo el mundo habla.

Pixar y Marvel pondrán toda la carne en el asador con regresos de algunas de sus marcas más potentes, mientras que otros estudios también tienen listos nuevos títulos de sus franquicias más colosales. Habrá, por supuesto, también historias nuevas y originales, pero hoy recopilamos las que nos llaman la atención a priori porque parten de una propiedad intelectual que ya conocemos y que es garantía de éxito (o no, porque si algo nos enseñó el año pasado es que hasta Indiana Jones y Misión Imposible pueden morder el polvo). Ojo, que Netflix nos trae la versión live-action de un anime que nos puede volver locos... si sale bien.

True Detective: Noche Polar (serie)

Ha pasado ya una década desde que HBO lanzó la primera temporada de True Detective y aún sigue generando expectación a pesar de que las dos siguientes, con historias independientes, no estuvieron a la altura del fenómeno de crítica que fue al principio. Ahora la marca tendrá la oportunidad de redimirse con True Detective: Noche Polar, que nos llevará a la helada tundra de Alaska y, según hemos visto en los avances, de una forma espeluznante. Jodie Foster y Kali Reis interpretan a un par de policías que deberán investigar la desaparición de los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal en mitad de la larga noche invernal. Esta vez Nic Pizzolatto no está al frente de la propuesta, sino que recoge el testigo Issa López (600 millas, Vuelven), quien aporta su experiencia en el terror para este drama policial sobre el que planea el interrogante de si añadirá unas notas sobrenaturales. Llega el 15 de enero a Movistar Plus+ y HBO Max.

Chicas malas (película)

Regina George y sus secuaces han vuelto. En 2024 tendremos nueva versión de la comedia de culto Chicas malas y la buena noticia es que Tina Fey vuelve a a firmar el guion. La actriz y guionista ya se encargó del libreto de la cinta de 2004 (basándose en el libro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman) y posteriormente lo rehizo como musical de Broadway; y es en ese musical en el que se basa la peli que llega ahora a los cines con una nueva generación. Todos los elementos de las historias típicas de instituto (peleas, amores, traiciones, canciones...), pero narrados desde la sátira más mordaz, estarán en el cine desde el 12 de enero.

Echo (serie)

A pesar de que muchos auguren la muerte de Marvel tal y como lo conocíamos, lo cierto es que sigue siendo una de las marcas bandera de Disney+. Y, por supuesto, este año habrá nuevas series marvelitas en la plataforma, empezando por Echo, que se estrena el 10 de enero. Y ya desde su tráiler, que puedes ver arriba, esta nueva ficción parece marcar cierta diferencia con las series anteriores de Marvel, presentándose con un tono adulto, violencia y clasificación para mayores de 18 años. Y aunque se esperan cameos y guiños al MCU, sí da la sensación de que Echo quiere dejar claro que tiene un planteamiento nuevo, independiente de la línea argumental general del universo y también de la serie de la cual es un spin-off, Ojo de Halcón. ¿Conseguirá este thriller criminal avivar la llama entre los fans?

Deadpool 3 (película)

Si Echo es la esperanza de Marvel para la televisión, en las salas del cine pondrán todo su empeño en que funcione Deadpool 3, ya que es la única película que han programado para este año (llegará en el mes de julio). Junto a la baza cómica que supone tener a Ryan Reynolds dando vida al personaje protagonista, el gran reclamo es el regreso de Hugh Jackman como Lobezno, intentando recuperar a los fans más nostálgicos. Y no solo eso, también hay rumores de que podría aparecer Taylor Swift (aunque, de momento, son solo eso... rumores).

Avatar, la leyenda de Aang (serie)

Catorce años después del anterior intento de adaptar el famoso anime Avatar, la leyenda de Aang (con una desastrosa película que firmó M. Night Shyamalan) como live-action, Netflix vuelve a intentarlo. A la empresa le muy salió bien la jugada con One Piece (aunque también tiene historial de fracasos en este campo) y tratará de encontrar aquí una nueva marca de entretenimiento y fantasía. Avatar, la leyenda de Aang nos lleva hasta una civilización dividida en cuatro naciones según los elementos clásicos (agua, fuego, tierra y aire) y donde solo el Avatar es capaz controlarlos todos.

Dune: Parte Dos (película)

Otra gran gesta es la que tiene entre manos Denis Villeneuve con la adaptación de Dune, la novela de Frank Herbert, de la cual este año nos toca ver la segunda parte. La primera, lanzada en 2021, nos dejó con muy buen sabor de boca por su apabullante forma de construir un mundo imaginario, pero su historia daba la sensación de ser poco más que un prólogo. Esta es, por tanto, la prueba de fuego: veremos si el director es capaz de armar, sobre aquello, un universo verdaderamente interesante y que haga justicia al material de partida. Si lo consigue, quizás pueda incluso llevar a cabo Dune: Messiah más adelante. De momento llega el 15 de marzo.

Mr. and Mrs. Smith (serie)

¿Se acuerdan de Sr. y Sra. Smith, aquella película de acción que unió en la pantalla, y fuera de ella, a Angelina Jolie y Brad Pitt? Pues a partir del 2 de febrero tendremos nueva versión en Amazon Prime Video y en formato serie. Si en la cinta los protagonistas eran un matrimonio que llevaba varios años casado y habían perdido la chispa, aquí se le da una vuelta de tuerca y Donald Glover y Maya Erskine dan vida a dos completos desconocidos que deberán fingir ser pareja para llevar a cabo sus misiones de espionaje.

Furiosa: de la saga Mad Max (película)

Charlize Theron cede el testigo a Anya Taylor-Joy para encarnar a Furiosa, el personaje que sudafricana interpretó en Mad Max: Fury Road. En esta ocasión, la estrella de Gambito de dama protagoniza Furiosa: de la saga Mad Max, una precuela de aquella cinta que tiene lugar 15 años antes y que nos cuenta el periplo de la joven para volver a casa, después de ser raptada del Lugar Verde de Muchas Madres y caer en manos de una gran Horda de Motociclistas, un grupo liderado por Dementus, interpretado por Chris Hemsworth, el otro gran reclamo de esta superproducción de Warner Bros. Pictures, que en principio estrena en mayo y que pretende convertirse en uno de los taquillazos del año y expandir este universo.

Los Bridgerton (serie)

Los Bridgerton, una de las series más populares de Netflix, se ha hecho esperar pero este año estará de vuelta. Han pasado dos años desde la segunda entrega (aunque el año pasado tuvimos miniserie sobre la Reina Carlota), pero la tercera temporada se estrenará dividida en dos partes: la primera, el 16 de mayo y la segunda, el 16 de junio. Esta vez la serie se saltará el orden de los libros y adaptará el cuarto, Seduciendo a Mr. Bridgerton, que versa sobre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan). Ella, angustiada por el desdén de él, comenzará a buscar otro marido para poder seguir teniendo su doble vida como Lady Whistledown.

Inside Out 2 (película)

Si Pixar lleva un tiempo de capa caída (aunque Elemental, a pesar de su flojo comienzo, al final no funcionó tan mal), para 2024 se guarda un as en la manga: la secuela de Inside Out, cinta que recaudó 858 millones de dólares en todo el mundo en 2015. ¿Repetirá su triunfo? Lo veremos durante el verano de este año. ¿Y de qué va esta vez? Riley, a la que conocimos con 11 años en la primera película, es ya una adolescente y entre sus emociones aparece una nueva, la ansiedad... y no viene sola. Poco más se ha avanzado sobre su premisa.