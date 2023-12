Series muy buenas de 2023 (y no tan típicas) que tienes que ver antes de que acabe el año

Este 2023 que ya llega a su fin ha sido un año variadito en cuanto a series. Uno marcado por los finales de series icónicas como Sucession o The Crown, pero también por la llegada de nuevas marcas que nos han hecho vibrar. Entre estas estaba The Last Of Us, esa propuesta de HBO que conseguía darle una vuelta de tuerca al trillado género de zombis y tenernos con el corazón en un puño siguiendo la travesía de Bella Ramsey y Pedro Pascal. Sin embargo, eso es algo que ya sabéis. No creemos que le estemos descubriendo nada a nuestros ávidos lectores si decimos que esa era una de las mejores series de 2023.

Pero hay muchas otras ficciones televisivas, quizás no tan populares pero igualmente buenas, que hoy hemos recogido para que os pongáis al día antes de cerrar el año.

Mrs. Davis

La serie de la monja que luchaba contra una inteligencia artificial que pretendía dominar el mundo, y creada nada menos que por Damon Lindelof (Perdidos) junto a Tara Hernandez, resultó ser mucho más loca de lo que avanzaba su premisa. Y no solo eso, con una profundidad suficiente y un nivel interpretativo por parte de Betty Gilpin (GLOW) como para que aquello no se quedase en una mera gracieta sino en una de las series más sólidas e interesantes del año.

La puedes ver en HBO Max.

El elegido

Pasó bastante desapercibida, pero El elegido bien merecía un vistado. Adaptación de los cómics de Mark Millar, narra la historia de un adolescente norteamericano, pero que vive en México con su madre como prófugos, que descubre que tiene los poderes de Jesucristo. La propuesta no se limita a la iconografía cristiana, sino que amplía su alcance cultural, introduciendo elementos como sirenas, rituales de fuego y otros misterios. Sin embargo, el verdadero corazón de la historia estaba en el grupo de cinco niños que rodean al protagonista, evocando el espíritu de aventura de Stranger Things aunque con un tono más oscuro.

La puedes ver en Netflix.

The horror of Dolores Roach

Dolores Roach, una mujer liberada de prisión tras cumplir una larga condena, regresa a su vecindario solo para descubrir que todo se ha gentrificado y que el mundo no es como lo dejó. Dispuesta a salir adelante trabajando como masajista, se ve involucrada en un asesinato y en un negocio de empanadillas caníbales. Con su mezcla de humor negro y terror, es una propuesta muy interesante y, aunque Amazon decidió no renovarla por una segunda temporada, su final es suficientemente cerrado para que funcione como una miniserie.

La puedes ver en Amazon Prime Video.

La red púrpura

En esta nueva entrega de la historia de la inspectora Elena Blanco (interpretada por Nerea Barros), e inspirada en el libro homónimo de Carmen Mola, se sube la apuesta respecto a su predecesora, La novia gitana, gracias a la implicación y al trabajo del director Paco Cabezas, que aquí ejerce de showrunner. Con la promesa de una tercera y última parte ya anunciada, La red púrpura ha solidificado la propuesta audiovisual de la trilogía, siguiendo la investigación en torno a Lucas y su implicación en esa red que da título a la serie, convirtiéndose en uno de los thrillers más sólidos del año.

La puedes ver en atresplayer.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Después de agotar su brillo a lo largo de once temporadas, hasta dejarla sin un ápice de su espíritu y su carisma, The Walking Dead murió para, poco después, resucitar en forma de un abanico de miniseries. Primero, The Walking Dead: Dead City con Maggie y Negan como protagonistas y, después, con la ficción centrada en Daryl Dixon y ambientada en Francia. Efectivamente, es café para muy cafeteros y no reinventa la pólvora, pero de algún modo esta entrega sabe resucitar ciertos elementos que nos gustaron de las primeras temporadas de la serie original y darnos esperanza. ¿Lo bueno? Que es una propuesta corta y contenida (de solo seis episodios) y no una serie eterna que no sabe adónde va. Aunque, para ser justos, el riesgo de que descarrile siempre estará ahí, pues ya la han renovado por una segunda temporada.

La puedes ver en AMC+.

The Offer

Si bien The Offer nunca estuvo a la altura de las expectativas ni podemos contarla como una de esas series de alto prestigio que son una delicia verlas, su temática es suficientemente interesante para que merezca la pena. Basada en hechos reales, la serie sigue los entresijos de la producción de la icónica película El Padrino -desde las complejas negociaciones hasta las disputas internas- y resulta apasionante, para los amantes del séptimo arte, poder adentrarse en ese mundo de despachos y platós en un momento en que se estaba construyendo una obra cumbre.

La puedes ver en SkyShowtime.

Somebody Somewhere

Somebody Somewhere es una serie que abraza la cotidianidad a través de Sam, una mujer de mediana edad atrapada en una ciudad pequeña de Kansas y que no termina de encontrar su lugar en el mundo. Con un toque de humor sutil y un poso trágico pero también luminoso, la serie captura los altibajos de la existencia de la protagonista y de quienes la rodean, especialmente su peculiar amigo Joel, mostrando la belleza en las imperfecciones y la singularidad en ese camino hasta saber quién es uno y cómo se relaciona con los demás.

La puedes ver en HBO Max.

La Tierra según Philomena Cunk

Creada por Charlie Brooker, conocido sobre todo como padre de la distopía Black Mirror, esta serie va por otros derroteros. Lo que propone aquí el guionista británico es una comedia que imita los clásicos documentales de Historia de la BBC, con la única diferencia de que todos los datos que dan están absolutamente equivocados, aunque se narren en tono serio. Diane Morgan da vida a la ficticia presentadora que da título a la serie y realiza hilarantes entrevistas a expertos reales en la materia que dan momentazos descacharrantes.

La puedes ver en Netflix.