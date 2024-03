La escena de sexo de Kate Winslet en The Regime por la que tuvieron que echar a parte del equipo del set

Kate Winslet lleva muchos años dentro de Hollywood y, a lo largo de su carrera, ha podido experimentar y trabajar con gran variedad de personajes en diferentes proyectos. Ahora, se encuentra en un buen momento profesional gracias al estreno de su nueva serie en HBO Max The Regime.

La actriz británica ha acudido durante las últimas semanas a varias entrevistas y ha dejado más de un titular. Una de sus declaraciones más llamativas en los últimos días ha sido el explicar cómo aceptó su cuerpo tras sufrir años de presión en Hollywood, pero ahora en una reciente rueda de prensa hablando sobre su nueva serie ha contado una anécdota bien distinta, según ha recogido el New York Post, que también está dando mucho que hablar.

Al parecer, mientras rodaban The Regime hubo momentos tan sumamente divertidos que hubo que tomar medidas drásticas para poder grabar: "Tuvimos un par de momentos en los que sucedieron cosas que eran tan divertidas que había que echar a la gente".

En concreto, se ha referido a un momento puntual: su escena de sexo. La actriz ha contado lo siguiente: "Tuvieron que echar a dos personas por reírse en el set. Uno de ellos fue Alwin Kuchler, nuestro director de fotografía, que era reincidente. Y uno de nuestros peluqueros y maquilladores, lo cual en realidad fue un problema".

Según ha contado, su pareja en la escena de sexo llevaba tatuajes que tenían que ser tapados con maquillaje, pero todo se complicó al irse el maquillador: "Y él estaba cada vez más sudoroso y sudoroso. Se pegaba a mi cuerpo como si tuviera el periódico impreso en mí", ha explicado la actriz refiriéndose al maquillaje.

Kate Winslet en The Regime | HBO Max

Además de contar esta anécdota, Winslet ha hablado sobre su personaje, la canciller Elena Vernham: "Muy divertida para interpretar, pero teníamos que tener cuidado de no... crear una voz y hacer un truco porque cuando haces algo tan agudo e inteligentemente divertido como eso, tienes que interpretarlo como si fuera realidad. Y hay temas mucho más importantes: está nuestro trasfondo geopolítico. Y la gente se beneficiará de eso haga lo que haga".

En lo que tiene que ver con la preparación para hacer la serie ha dicho: "Seré honesta, fue un proceso extraordinariamente complicado. Tenía miedo de cagarla. Tenía muchas dudas a la hora de sonar como yo. Por la razón principal de que para mí había una señal de alerta. Porque la serie se llamaba originalmente The Palace. Y hemos tenido muchas series, en las últimas décadas, sobre recreaciones de eventos históricos reales relacionados con la monarquía británica".

Kate Winslet en The Regime | HBO Max

"Si llamas a un espectáculo The Palace y me pones en ese papel, la gente sabe cómo sueno en la vida real... Me preocupaba que el público pasara todo el primer episodio y, si no, parte del segundo intentando llegar a comprender dónde estaban. Entonces sabía que para que cayeran rápidamente, tenía que pensar en algo más. Trabajamos con la idea de que ella se comporta físicamente de cierta manera con otras personas, vistiéndose en ocasiones de manera bastante grotesca y abiertamente sexual. Y hablando de manera diferente", ha contado Kate.

Por último, se ha querido referir a la historia de amor: "Es una historia de amor inesperada, retorcida, extraordinaria y extrañamente bonita entre estos dos inadaptados sociales, que chocan y se obsesionan el uno con el otro. Hay algo fenomenalmente conmovedor en Elena y Zubeck juntos... teníamos que asegurarnos de encontrar un ritmo y una energía para ellos que fuera intrigante además de extraño".

En The Regime, Kate Winslet es la protagonista e interpreta a una líder autoritaria de un país ficticio que se encuentra completamente en ruinas. La serie, que ya se ha estrenado por HBO Max, es el proyecto más reciente de la actriz.