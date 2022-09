Como cada lunes, llega un nuevo episodio de 'La Casa del Dragón' a HBO Max, y el de hoy no es un episodio cualquiera. Como puedes ver en el vídeo, se trata del primero tras el gran salto temporal hacia adelante que da la serie, y esto afecta a parte de su elenco, especialmente a Rhaenyra y Alicent, que ya aparecen en sus versiones adultas.

A ellas las interpretan Emma D'Arcy y Olivia Cooke, sustituyendo a Milly Alcock y Emily Carey, que habían puesto cara a estos personajes hasta ahora. Ellas ya se han pronunciado sobre si podrán volver a la serie en un futuro o no, pero mientras, dejan el testigo a sus compañeras.

Olivia Cooke es una de ellas, y recientemente ha hablado en Jimmy Kimmel Live sobre el proceso de meterse en la piel de Alicent Hightower. Allí ha contado que el primer día de rodaje interpretando a la nueva esposa de Viserys no fue especialmente fácil. Y todo se debía a la resaca que arrastraba de la noche anterior, según ha contado a Jimmy Kimmel.

Olivia Cooke y Rhys Ifans como Alicent y Otto Hightower | HBO

"Muy mal. Realmente mal. Tenía mucha resaca", ha confesado la actriz. "Nunca hago esto, pero el día antes estuve con un cómico inglés que adoro, Alan Carr. Me invitó a su podcast, yo estaba muy entusiasmada", cuenta Cooke. Se trata del podcast Life's a Beach, donde, junto al cómico británico, Olivia tomó unas copas de vino de más.

"Llevé una botella de vino como un gesto", cuenta la actriz de 'La Casa del Dragón'. Sin embargo, lo que empezó como un detalle, acabó en una noche que Cooke apenas recuerda: "El podcast acabó y nos quedamos hablando, y hablando y hablando. Me contó muchos cotilleos. Más y más vino cada vez...".

"No recuerdo llegar a casa. Recuerdo que agaché la cabeza para recogerme el pelo y hacerme una coleta, y después caí muerta", se ha sincerado Olivia Cooke, que no estaba especialmente preocupada por el tiempo, ya que su rodaje no empezaba el día siguiente hasta las 11 de la mañana.

Sin embargo, aún le esperaba una sorpresa la mañana siguiente, y es que sin saber muy bien cómo, la actriz se había astillado un diente: "Una rotura muy pequeña, pero lo suficiente para que se vea la lengua. Y me quedé en plan '¿Qué he hecho?'. Nadie lo supo en el set... hasta ahora".

Olivia también ha reconocido que, cuando consiguió su trabajo en 'La Casa del Dragón', no era especialmente fan de 'Juego de Tronos', y que no conocía mucho del universo ficticio en el que se adentraba: "Me vi la serie después de conseguir el trabajo, y me encantó, pero no la había visto antes. Obviamente, me lo preguntaron". 'La Casa del Dragón' es la precuela oficial de 'Juego de Tronos', basada en el libro 'Fuego y Sangre', aunque ya hay teorías que descolocan los hechos, y que dicen que no se trata realmente de una precuela.

