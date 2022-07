Bernard Cribbins ha muerto a los 93 años, según han dado a conocer sus agentes en un comunicado. Hasta este momento continuaba su carrera como actor, después de haber vencido a un cáncer de próstata.

En el comunicado de su agencia de representantes destacan la trayectoria como actor de comedias infantiles y series que se había labrado desde los años 50: "Su carrera recorre 7 décadas con trabajos muy diversos, desde películas como 'The Railway Children', la serie 'Carry On', su éxito de los 60, la canción 'Right Said Fred', y siendo el narrador de voz de 'The Wombles'.

Muere Bernard Cribbins, querido actor de 'Doctor Who', a los 93 años | Getty

El público de Reino Unido lo recordará, a lo largo de varias generaciones, por todos estos papeles, pero recientemente destacaba por su participación en las últimas temporadas de 'Doctor Who'.

Russell T Davies, showrunner de la serie, ha querido dedicar unas palabras al que ha sido su compañero en 'Doctor Who' en los últimos años, en una publicación de Instagram: "Lo amo. Amo a este hombre. Aquí está haciendo de Snout en 'Sueño de una noche de verano'. '¿Te gustaría hacer un poco de Shakespear, Bernard?'. 'Claro, déjame el guion'. Él conocía a todo el mundo. Te contaría cómo conoció a los Beatles, o cómo estuvo en una fiesta imitando pájaros con T.H. White. Le encantaba también estar en 'Doctor Who', y contaba cómo los niños lo llamaban abuelo por la calle. Su primer día en la serie fue con Kylie Minogue, pero todos los ojos, incluso los de ella, estaban puestos en Bernard".

El actor había perdido también a su mujer Gillian recientemente, el pasado octubre, como han indicado sus representantes en la nota, donde también han hecho especial mención a su aportación a la industria: "La contribución de Bernard al entretenimiento británico es incuestionable. Era único, y representaba a lo mejor de su generación. Será muy recordado por todos aquellos que tuvieron el placer de conocerle y trabajar con él".

Como recoge el Daily Mail, Cribbins fue amigo de muchas estrellas de los 60 y 70, como los Beatles o David Niven, y recientemente había comentado que si seguía trabajando a su edad era por "buena suerte y buenos genes", y que al cumplir 90 prometió que seguiría trabajando: "Es solo un número".