La serie de Harry Potter ya tiene a su actor de Dumbledore, y sorprendentemente no es británico

El actor estadounidense John Lithgow ha confirmado que interpretará al profesor Albus Dumbledore en la esperada serie de televisión de Harry Potter producida por HBO. La ficción, que se espera que se estrene en 2026, adaptará cada uno de los siete libros de J.K. Rowling en temporadas individuales, concluyendo alrededor de 2033.

Lithgow, de 79 años, ha expresado que una "sorpresa" y su entusiasmo por asumir este papel. "Recibí la llamada mientras estaba en el Festival de Cine de Sundance, y no fue una decisión fácil porque va a definir todo el último capítulo de mi vida, me temo", explica Lithgow. "Imagino que tendré alrededor de 87 años en la fiesta de fin de serie, pero he dicho que sí", bromea, ya que estaría firmando para las 7 temporadas.

John Lithgow | Gtres

Este casting marca una desviación de la franquicia cinematográfica de Warner Bros., que exclusivamente eligió actores británicos para sus personajes. Con la incorporación de Lithgow, se abre la posibilidad de un elenco internacional más diverso para la serie. La showrunner, escritora y productora ejecutiva será Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod dirigirá múltiples episodios. Rowling también participará como productora ejecutiva, y la serie tiene como objetivo ser una adaptación fiel de los libros originales.

Lithgow se une a una notable lista de actores que han interpretado a Dumbledore, incluyendo a Richard Harris, Michael Gambon y Jude Law. Mientras tanto, Warner Bros. anunció en septiembre de 2024 una convocatoria de casting abierta para los roles principales de Harry, Ron y Hermione, buscando niños de entre 9 y 11 años del Reino Unido e Irlanda.

John Lithgow en Cabrini | Gtres

La producción de la serie está programada para comenzar este año, con un estreno previsto para 2026. Los fans pueden esperar una exploración más profunda del mundo mágico de Hogwarts y sus personajes en esta nueva adaptación televisiva.