Emilia Clarke, muy sincera ante su mayor "fracaso" profesional: "No estaba lista"

Emilia Clarke se daba a conocer al mundo entero en el año 2011 como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', un papel que la elevó a lo más alto. Pero, más allá de sus éxitos, la actriz británica también ha hecho frente a fracasos dentro del terreno laboral.

Así, ahora Emilia ha confesado que fue un "fracaso catastrófico" haber hecho de Holly Golightly, el papel de Audrey Hepburn en 'Un desayuno con diamantes' en el Great White Way en el año 2013.

"¿Estaba lista? No, definitivamente no estaba lista", afirma en una entrevista a la BBC. "Era un bebé. Era tan joven y tan inexperta".

Tal es así que en ese momento el crítico de EW Thom Geier valoró su obra de teatro como una C+ y dijo: "Demasiadas escenas que simplemente se quedan ahí, sin deleitar y robando a la obra cualquier apariencia de impulso narrativo".

Ahora, Emilia Clarke estrena en el West End 'The Seagull' y asegura que está "petrificada" por su debut en los escenarios del Reino Unido.

"Soy profundamente consciente del hecho de que habrá personas a las que les encante 'Juego de Tronos' y lo vean así", explica. "Con suerte, vendrán y se irán, 'solo vinimos a ver a la Madre de los Dragones, oh, qué frustrante, ella no está en un dragón, esto no es lo que pagué'". Spoiler: no estoy en un dragón en ningún momento durante esta obra", dice con resignación.

