La desconcertante frase de Millie Bobby Brown que confirmaría que sigue creyendo que la tierra es plana

Desde su debut como Eleven en 'Stranger Things', Millie Bobby Brown no ha dejado de adquirir fama y ahora se ha convertido en una de las actrices mejor valoradas del momento.

La actriz de solo 18 años ya ha interpretado todo tipo de papeles. Así, la hemos visto en 'Godzilla: King of the Monsters', 'Enola Holmes' junto a Henry Cavill y la veremos próximamente en 'The Electric State' junto a Chris Pratt.

La actriz no deja de copar titulares y es que destaca tanto por su carismática interpretación como por dejar caer comentarios que dan mucho que hablar.

Así, hace unos años, cuando aún tenía 14 años, confesó que creía que era terraplanista. Ahora, cuatro años después, se ha sometido al detector de mentiras de 'Vanity Fair' y le han vuelto a hacer la polémica pregunta.

Aunque ha asegurado que ya no cree que la Tierra sea plana (y el polígrafo lo haya confirmado), acto seguido soltó otra frase que ha desconcertado a todos: "En realidad, nunca he visto la curva de la Tierra mientras volaba en avión".

Este comentario ha dado mucho que hablar, no solo por el comentario en sí, sino también por el propio polígrafo, pues los seguidores de la actriz no pueden creer que el aparato confirme que no ya no cree que la Tierra sea plana y luego pronuncie ese comentario.

Así, hay quien cree que Millie Bobby Brown ha engañado al polígrafo y que sigue creyendo en esa antigua creencia sin ninguna base científica.

...

Seguro que te interesa:

Millie Bobby Brown confiesa que su primer beso fue con un actor de 'Stranger Things': "Me sentí muy mal después"