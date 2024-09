Los detalles de la relación entre Jeremy Allen White y Molly Gordon y cuándo comenzó: "Tenían una química intensa"

Rosalía y Jeremy Allen White nunca confirmaron ni hablaron de su relación, aunque su romance era un hecho después de que los paparazzi les hayan captado en diversas ocasiones juntos. Sin embargo, en los últimos meses no sabíamos nada de ellos y en recientemente muchos se sorprendieron al ver en redes varias imágenes del actor besando a su compañera en The Bear, Molly Gordon.

Los rumores empezaron cuando se les captó juntos mientras Rosalía celebraba su cumpleaños en París, lugar donde precisamente les vimos juntos por última vez.

Pocos detalles más habían trascendido a esta noticia. Pero ahora, una fuente cercana a la pareja ha hablado con People y ha confirmado cuándo comenzó su "química intensa" y el tipo de relación que tienen los dos intérpretes.

Jeremy Allen White y Amy Gordon en The Bear | FX

"Desde el principio hubo rumores de que tenían una química intensa incluso cuando no estaban rodando", señala sobre los coprotagonistas de The Bear, cuyos personajes también tienen intereses amorosos. "Sin embargo, no comenzaron a salir románticamente hasta hace unas semanas".

"A White realmente le gusta Molly", ha confirmado. "Ella pasa tiempo en su casa. Salen a almorzar y parecen pasárselo muy bien. Son cariñosos, suelen tener conversaciones profundas y parecen tener curiosidad por conocerse mejor", ha añadido.

Jeremy Allen White y Molly Gordon, ganadores del premio, posan en la alfombra roja. | Getty Images

A pesar de que la actriz vive en Nueva York, ha estado "pasando mucho tiempo en Los Ángeles", donde vive White ya que sus dos hijos, Ezer y Dolores, viven allí con su exesposa, Addison Timlin.

En The Bear, Gordon interpreta a Claire, el amor de la infancia del Carmy, quienes finalmente empiezan una relación en la temporada 2 que estalla al final de la misma. En la tercera, el chef explora su conexión con ella y se debate continuamente si pedirle perdón.