Courteney Cox confiesa su mayor arrepentimiento con su hija Coco: "Debería haber intervenido"

Courteney Cox es de esas actrices de Hollywood que se mantienen muy activas en sus redes sociales. Desde ellas muestra su día a día, las recetas que hace, sus proyectos y, por supuesto, a su familia. La intérprete vive con su hija Coco Arquette, fruto de su primer matrimonio con David Arquette.

Madre e hija se muestran siempre muy unidas a través de sus cuentas de Instagram, pero la última vez que se les vio en público estaban en el aeropuerto de Heathrow en Londres teniendo una acalorada discusión. Ahora, la actriz de Friends ha hablado en una entrevista sobre su faceta como madre y de algunas de las cosas de las que se arrepiente. Se ha mostrado muy sincera e incluso arrepentida sobre las cosas que podría haber hecho para proteger a Coco de ciertas situaciones o relaciones complicadas.

"No quería intervenir, aunque sabía que algo no estaba bien, porque ella se enfadaría conmigo", ha contado en el podcast Minnie Question. Cox ha explicado que su hija estaba dispuesta a afrontar todos sus conflictos sola porque su madre "no lo entendería".

"Yo lo entendía y debería haber confiado en mí misma y haber intervenido. No digo que yo la hice ser quien es, pero ves cosas en otras personas, ya sea simplemente cuidar a la gente y ser la mejor persona", ha continuado contando.

"Y quiero decir, esa es una de las cosas que con la edad, he aprendido a decir que no, he aprendido a tener límites. Pero quiero decir, antes, cuando ella era niña o no hace tantos años, desearía haber sido una madre más firme", ha terminado de decir Courteney.