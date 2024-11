Christina Applegate cuenta que se acuesta "gritando" por los "fuertes dolores" de la esclerosis múltiple

Christina Applegate sufre esclerosis múltiple desde que le detectaron la enfermedad en el año 2021, desde entonces su vida ha cambiado rotundamente y es habitual que cuente los síntomas que padece o que ahora tiene que usar pañal.

La actriz ha tenido que dejar su carrera a un lado pero ha creado un podcast llamado MesSy junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler, quien también padece esclerosis múltiple, donde abordan muchos aspectos de la dolencia.

Así, en su último episodio Christina Applegate ha hablado sobre los enorme dolores que tiene todos los días y que incluso se acuesta en la cama "gritando" por el dolor: "Jamie y yo tenemos diferentes... cada una tiene diferentes formas de manifestarse. Yo me quedé en la cama gritando con dolores agudos y opresión".

Christina Applegate en la 75 edición de los Premios Emmy Awards en 2024 | Cordon Press

Las actrices entrevistaron a un panadero de California llamado Rory Kandel quien también tiene la enfermedad. El empresario manifestó que el dolor que padece es como si tuviera "cuchillos en la columna vertebral" que le impiden la movilidad en muchas ocasiones.

"¿Te sientes así?", pregunta a las entrevistadoras: "Todos los días de mi vida", responde Christina.

Christina Applegate | Getty

"A veces ni siquiera puedo levantar mi teléfono, porque ahora está en mis manos. Así que trato de ir a buscarlo o coger el mando a distancia para encender la televisión [y] a veces, ni siquiera puedo cogerlos. Ahora no puedo abrir botellas", sigue diciendo Applegate.

"Jamie sabe que me paso la vida tumbada en la cama", afirma. Para después explicar que con poner un solo pie al levantarse sabe cómo será su día: "Pero si pongo los pies en el suelo y me duelen muchísimo al tacto, pienso: Sí, voy a volver a la cama y a mearme en el pañal porque no tengo ganas de caminar hasta el maldito baño", dice.

Para después asegurar que lo de mearse encima era una exageración: "En realidad, no me acuesto aquí y meo en mi pañal. Eso es solo una broma. Pero es tan terriblemente doloroso, tan difícil y tan incómodo".