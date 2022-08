Si hay algo que les gusta a los fanáticos son las teorías. Rumores que muchas veces acaban traspasando la pantalla y teniendo respuestas en la ficción. En la serie 'She-Hulk' han aprovechado para contestar a un planteamiento en torno a la virginidad de Steve Rogers (Capitán América).

En una escena del primer episodio la protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany) y su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo) mantienen un debate sobre la vida tan difícil que llevó el héroe de América, tras revivir en los años 70 para salvar el universo. Llevando a cabo una serie de acciones que probablemente le mantuvieron demasiado ocupado como para disfrutar de su tiempo libre, por lo que Jen es de las que piensan que era virgen hasta reencontrarse con Peggy. Sin embargo, las dudas planteadas se disipan al final del capítulo.

Durante la escena post-créditos del capítulo, Jen y Bruce están bebiendo y supuestamente ebrios, y la abogada reflexiona con tono muy afectado:

"Es tristísimo. Steve Rogers se sacrificó por este país y no llegó a probar el sexo”, expresaba Jennifer. "¿Tu viste ese culo? Ese culito no merecía morir virgen. Me da mucha pena".

Bruce finalmente decide responder y revelarlo: "Steve Rogers no era virgen. Perdió la virginidad con una chica de la gira USO de 1943".

"¡Sí! Lo sabía”, responde Jennifer, de repente mucho más lúcida,

"¿No estás pedo?" pregunta Bruce indignado.

"¡El Capitán América f *lló!", grita Jennifer hilarantemente.

Esta escena pilló por sorpresa al actor que interpreta al personaje del Capitán América, Chris Evans, quien no pudo evitar reaccionar con un tweet en su cuenta de Twitter. Sin decir palabra expresó lo divertido que le parecía este guiño que le había dejado sin palabras, a través de emojis.

Mark Ruffalo guardó silencio sobre esta escena

Para generar una mayor sorpresa el intérprete de Hulk, Mark Ruffalo, decidió mantener en secreto esta revelación de la serie. Alegando en su defensa al tweet de Evans: "Lo siento hermano. Lo hice bajo una presión extrema".

Recientemente en una entrevista para Entertaiment Weekly, el actor habló sobre cómo se sintió al abordar esta conversación sobre la vida sexual del personaje en la serie: "Me reí muchísimo. Es como, '¿Alguien necesita hablar con el Capitán América sobre esto?' No lo necesitaba. Tenía miedo de que lo fueran a cortar. Demasiado tarde ahora, amigo. Se ha destapado el pastel".

Tatiana Maslany y Mark Ruffalo en 'She Hulk' | Disney+

La nueva serie de Disney + ha sido bien recibida por la audiencia en su inicio, gracias en parte a su sentido del humor que nos regala planteamientos tan inimaginables como la cuestión ahora resuelta del Capitán América.

En la serie Jennifer Walkers es una abogada que intenta combinar su vida profesional con su habilidad especial, convirtiéndose en una fuerza sobrehumana de color verde si la hacen enfadar. Por suerte, cuenta con la ayuda de su primo Bruce para enseñarla a trabajar su ira.

La serie estará compuesta por 9 capítulos que llegarán a la plataforma semanalmente cada jueves.

