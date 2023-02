'La Chica de Nieve', ficción protagonizada por Milena Smit y José Coronado, ha alcanzado el número 1 de lo más visto a nivel mundial en Netflix. La adaptación de la novela homónima de Javier Castillo está centrada en la desaparición de una niña, Amaya, el día de la cabalgata de Reyes de 2010 en Málaga.

Desde Objetivo TV hemos tenido la oportunidad de hablar con dos de sus protagonistas, Julián Villagrán y Cecilia Freire. (¡Cuidado! Si no has visto la serie te recomendamos que no sigas leyendo porque apartar de aquí vienen los SPOILERS).

Los actores dan vida en la serie a Iris y Santiago, el matrimonio que secuestra a Amaya, la hija de Ana y Álvaro, que con tanto empeño busca la periodista Miren (el personaje de Milena Smit). Conforme avanza la ficción, Iris decide enviarle unas cintas a Miren para que entregue a los padres de Amaya y donde aparece la pequeña en su habitación.

En la ficción hay un gran debate sobre qué significan realmente estas cintas que Ana y Álvaro reciben, ¿es una prueba de vida para demostrar que la pequeña sigue viva? ¿o Iris quiere demostrar que Amaya es feliz sin ella?

Ahora, Cecilia Freire ha querido desvelar lo que suponen estas cintas realmente para ella: "Para mi había un principio de rivalidad muy fuerte con la madre. Yo creo que Iris se brota con el hecho de que esta madre no la deja escapar y entra en un bucle con el que compite con ella y creo que se mete en una especie de juego morboso por ganar".

Sobre la razón que llevó al personaje de Cecilia Freire a secuestrar a Amaya, la actriz considera que "Iris es una mujer herida, con una herida de gravedad profunda. Yo me imaginé, que no viene en el guion, como pudo ser su infancia para ser una persona con tantas necesidades afectivas. Para ella ser madre es una forma de curar su pasado".

Así es 'La Chica de Nieve'

Milena Smit en 'La Chica de Nieve' | Netflix

La historia sigue a Miren, el personaje de Milena Smit, una estudiante de Periodismo en prácticas que se mete de lleno en la investigación de la desaparición de una niña el día de la cabalgata de Reyes de 2010. Tutelada por su profesor, al que da vida José Coronado, Miren no abandona este caso con el paso de los años, ante la imposibilidad por parte de la policía de dar con el secuestrador.

Además, la protagonista debe lidiar con un duro trauma que la sigue desde antes de la investigación. El reparto lo completan Aixa Villagrán (Inspectora Millán), Tristán Ulloa (David Luque), Loreto Mauleón (Ana, la madre de Amaya) o Raúl Prieto (Álvaro, el padre de Amaya), entre otros.